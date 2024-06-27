https://ria.ru/20240627/obstrel-1955959431.html

Власти Севастополя рассказали о последствиях ракетного обстрела

Власти Севастополя рассказали о последствиях ракетного обстрела - РИА Новости, 27.06.2024

Власти Севастополя рассказали о последствиях ракетного обстрела

Ракетная атака на Севастополь привела к повреждению двух многоквартирных домов, 36 частных домов на Северной стороне Севастополя, а также 24 личных автомобилей, РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:46

2024-06-27T21:46

2024-06-27T21:46

специальная военная операция на украине

происшествия

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обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Ракетная атака на Севастополь привела к повреждению двух многоквартирных домов, 36 частных домов на Северной стороне Севастополя, а также 24 личных автомобилей, сообщил глава департамента общественной безопасности региона Алексей Краснокутский. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. "Пострадали два многоквартирных дома, порядка 36 частных домов на Северной стороне, 24 личных автомобиля, все вопросы рассматриваются на комиссии по оценке ущерба", - сказал Краснокутский в эфире телеканала СТВ. Для получения компенсации необходимо обратиться в правительство региона, отметил он.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955071441.html

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