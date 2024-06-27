https://ria.ru/20240627/obstrel-1955959431.html
Власти Севастополя рассказали о последствиях ракетного обстрела
Власти Севастополя рассказали о последствиях ракетного обстрела - РИА Новости, 27.06.2024
Власти Севастополя рассказали о последствиях ракетного обстрела
Ракетная атака на Севастополь привела к повреждению двух многоквартирных домов, 36 частных домов на Северной стороне Севастополя, а также 24 личных автомобилей, РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:46
2024-06-27T21:46
2024-06-27T21:46
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обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Ракетная атака на Севастополь привела к повреждению двух многоквартирных домов, 36 частных домов на Северной стороне Севастополя, а также 24 личных автомобилей, сообщил глава департамента общественной безопасности региона Алексей Краснокутский. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. "Пострадали два многоквартирных дома, порядка 36 частных домов на Северной стороне, 24 личных автомобиля, все вопросы рассматриваются на комиссии по оценке ущерба", - сказал Краснокутский в эфире телеканала СТВ. Для получения компенсации необходимо обратиться в правительство региона, отметил он.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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происшествия, севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Власти Севастополя рассказали о последствиях ракетного обстрела
При атаке на Севастополь пострадали 2 многоквартирных дома, 36 частных и 24 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Ракетная атака на Севастополь привела к повреждению двух многоквартирных домов, 36 частных домов на Северной стороне Севастополя, а также 24 личных автомобилей, сообщил глава департамента общественной безопасности региона Алексей Краснокутский.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
"Пострадали два многоквартирных дома, порядка 36 частных домов на Северной стороне, 24 личных автомобиля, все вопросы рассматриваются на комиссии по оценке ущерба", - сказал Краснокутский в эфире телеканала СТВ.
Для получения компенсации необходимо обратиться в правительство региона, отметил он.