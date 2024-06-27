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ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 27.06.2024
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
Три населенных пункта региона подверглись атакам со стороны украинских войск, о пострадавших не сообщается, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:12
2024-06-27T21:12
2024-06-27T21:12
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происшествия
белгородская область
грайворон
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Три населенных пункта региона подверглись атакам со стороны украинских войск, о пострадавших не сообщается, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Еще три населенных пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, во всех случаях обошлось без последствий. Под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате прямого прилета боеприпаса на территории одного частного домовладения повреждена надворная постройка, в жилом доме повреждены кровля, остекление и фасад", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, Гладков сообщил, что дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Новопетровка Валуйского городского округа, стена дома сильно повреждена, кровля пробита. Помимо этого, сообщается о беспилотнике в Грайвороне, там в результате взрыва повреждено остекление коммерческого объекта, также выбиты окна в одной из квартир многоквартирного дома.
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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области