Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Макеевке
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке за четыре часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; … 09:15 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Через пять минут было выпущено еще по два таких же снаряда по указанным двум городам, а в 13.05 и 13.25 обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.