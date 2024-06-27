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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/obstrel-1955863783.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке за четыре часа, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:41
2024-06-27T14:41
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
макеевка
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке за четыре часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; … 09:15 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Через пять минут было выпущено еще по два таких же снаряда по указанным двум городам, а в 13.05 и 13.25 обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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донецк, петровский район, макеевка, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Макеевка, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке за четыре часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; … 09:15 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Через пять минут было выпущено еще по два таких же снаряда по указанным двум городам, а в 13.05 и 13.25 обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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