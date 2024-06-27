https://ria.ru/20240627/obstrel-1955863783.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке за четыре часа, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:41

2024-06-27T14:41

2024-06-27T14:41

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

макеевка

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке за четыре часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; … 09:15 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Через пять минут было выпущено еще по два таких же снаряда по указанным двум городам, а в 13.05 и 13.25 обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html

донецк

петровский район

макеевка

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донецк, петровский район, макеевка, нато, происшествия