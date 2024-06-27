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В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка - РИА Новости, 27.06.2024
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка
Мирный житель получил ранение при обстреле в четверг села Старомлиновка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:09
2024-06-27T13:09
2024-06-27T13:11
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле в четверг села Старомлиновка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский муниципальный округ): в переулке Мостовом ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось, что в 01.10 мск украинские войска выпустили по Старомлиновке три снаряда калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка
Представительство ДНР: при обстреле Старомлиновки ВСУ пострадал мирный житель