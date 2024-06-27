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В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка

В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка - РИА Новости, 27.06.2024

В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка

Мирный житель получил ранение при обстреле в четверг села Старомлиновка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:09

2024-06-27T13:09

2024-06-27T13:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле в четверг села Старомлиновка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский муниципальный округ): в переулке Мостовом ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось, что в 01.10 мск украинские войска выпустили по Старомлиновке три снаряда калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины