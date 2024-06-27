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В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 27.06.2024 (обновлено: 13:11 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/obstrel-1955832996.html
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка - РИА Новости, 27.06.2024
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка
Мирный житель получил ранение при обстреле в четверг села Старомлиновка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:09
2024-06-27T13:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле в четверг села Старомлиновка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский муниципальный округ): в переулке Мостовом ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось, что в 01.10 мск украинские войска выпустили по Старомлиновке три снаряда калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Старомлиновка

Представительство ДНР: при обстреле Старомлиновки ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле в четверг села Старомлиновка в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский муниципальный округ): в переулке Мостовом ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее сообщалось, что в 01.10 мск украинские войска выпустили по Старомлиновке три снаряда калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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