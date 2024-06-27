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Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота - РИА Новости, 27.06.2024
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01:46 27.06.2024 (обновлено: 02:27 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/obraschenie-1955733752.html
Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота
Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота - РИА Новости, 27.06.2024
Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота
Никто не заберет у Боливии демократию, сообщил президент страны Луис Арсе после попытки госпереворота, которую предприняли в среду военные, его заявление... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:46
2024-06-27T02:27
в мире
попытка госпереворота в боливии
боливия
луис арсе
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Никто не заберет у Боливии демократию, сообщил президент страны Луис Арсе после попытки госпереворота, которую предприняли в среду военные, его заявление транслировалось телеканалом Bolivia TV. "Никто не заберет у нас демократию... Мы будем уважать демократию, завоеванную голосованием боливийского народа на избирательных участках", — сказал он.Арсе вышел на балкон президентского дворца, чтобы обратиться к собравшимся в его поддержку людям. Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные. Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.МИД республики, в свою очередь, призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955730823.html
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в мире, попытка госпереворота в боливии, боливия, луис арсе
В мире, Попытка госпереворота в Боливии, Боливия, Луис Арсе
Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота

Арсе заявил после попытки госпереворота, что Боливия будет уважать демократию

© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Никто не заберет у Боливии демократию, сообщил президент страны Луис Арсе после попытки госпереворота, которую предприняли в среду военные, его заявление транслировалось телеканалом Bolivia TV.
"Никто не заберет у нас демократию... Мы будем уважать демократию, завоеванную голосованием боливийского народа на избирательных участках", — сказал он.
Ситуация в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Экс-главы Боливии осудили попытку военного переворота
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Арсе вышел на балкон президентского дворца, чтобы обратиться к собравшимся в его поддержку людям.
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.
МИД республики, в свою очередь, призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.
Ситуация в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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В миреПопытка госпереворота в БоливииБоливияЛуис Арсе
 
 
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