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Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота

Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота - РИА Новости, 27.06.2024

Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота

Никто не заберет у Боливии демократию, сообщил президент страны Луис Арсе после попытки госпереворота, которую предприняли в среду военные, его заявление... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:46

2024-06-27T01:46

2024-06-27T02:27

в мире

попытка госпереворота в боливии

боливия

луис арсе

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Никто не заберет у Боливии демократию, сообщил президент страны Луис Арсе после попытки госпереворота, которую предприняли в среду военные, его заявление транслировалось телеканалом Bolivia TV. "Никто не заберет у нас демократию... Мы будем уважать демократию, завоеванную голосованием боливийского народа на избирательных участках", — сказал он.Арсе вышел на балкон президентского дворца, чтобы обратиться к собравшимся в его поддержку людям. Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные. Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.МИД республики, в свою очередь, призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955730823.html

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боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, попытка госпереворота в боливии, боливия, луис арсе