Рейтинг@Mail.ru
Захарова высмеяла призывы в ЕС строить линии обороны на границе с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/oborona-1955870339.html
Захарова высмеяла призывы в ЕС строить линии обороны на границе с Россией
Захарова высмеяла призывы в ЕС строить линии обороны на границе с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
Захарова высмеяла призывы в ЕС строить линии обороны на границе с Россией
Единственная угроза для странам Евросоюза - они сами, с зависимостью от НАТО и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:10
2024-06-27T15:10
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Единственная угроза для странам Евросоюза - они сами, с зависимостью от НАТО и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы в Евросоюзе строить линию обороны на границе с Россией. "Пусть строят, только шипами себе внутрь. Единственная угроза для стран Европейского союза — это они сами. С их маниакальной зависимостью от Вашингтона и структур НАТО. Больше для них угрозы никто не представляет. Они сами себе это придумали", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ-2024. Она добавила, что в странах ЕС намеренно придумывают угрозы, чтобы объяснить своим гражданам, откуда у них проблемы. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, НАТО, Евросоюз
Захарова высмеяла призывы в ЕС строить линии обороны на границе с Россией

Захарова: единственная угроза для ЕС — они сами, с зависимостью от НАТО и США

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Единственная угроза для странам Евросоюза - они сами, с зависимостью от НАТО и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы в Евросоюзе строить линию обороны на границе с Россией.
«
"Пусть строят, только шипами себе внутрь. Единственная угроза для стран Европейского союза — это они сами. С их маниакальной зависимостью от Вашингтона и структур НАТО. Больше для них угрозы никто не представляет. Они сами себе это придумали", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ-2024.
Она добавила, что в странах ЕС намеренно придумывают угрозы, чтобы объяснить своим гражданам, откуда у них проблемы.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
25 июня, 08:00
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Мария ЗахароваНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала