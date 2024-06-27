https://ria.ru/20240627/oborona-1955870339.html

Захарова высмеяла призывы в ЕС строить линии обороны на границе с Россией

Захарова высмеяла призывы в ЕС строить линии обороны на границе с Россией - РИА Новости, 27.06.2024

Захарова высмеяла призывы в ЕС строить линии обороны на границе с Россией

Единственная угроза для странам Евросоюза - они сами, с зависимостью от НАТО и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:10

2024-06-27T15:10

2024-06-27T15:10

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вашингтон (штат)

мария захарова

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евросоюз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Единственная угроза для странам Евросоюза - они сами, с зависимостью от НАТО и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы в Евросоюзе строить линию обороны на границе с Россией. "Пусть строят, только шипами себе внутрь. Единственная угроза для стран Европейского союза — это они сами. С их маниакальной зависимостью от Вашингтона и структур НАТО. Больше для них угрозы никто не представляет. Они сами себе это придумали", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ-2024. Она добавила, что в странах ЕС намеренно придумывают угрозы, чтобы объяснить своим гражданам, откуда у них проблемы. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, нато, евросоюз