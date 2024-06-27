https://ria.ru/20240627/natsproekty-1955941786.html

Расходы бюджета МО на нацпроекты в 2023 году составили 158 млрд рублей

Расходы бюджета МО на нацпроекты в 2023 году составили 158 млрд рублей - РИА Новости, 27.06.2024

Расходы бюджета МО на нацпроекты в 2023 году составили 158 млрд рублей

В 2023 году из бюджета Подмосковья было выделено 158 миллиардов рублей на национальные проекты. Расходы составили 98% от плана. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:20

2024-06-27T19:20

2024-06-27T19:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В 2023 году из бюджета Подмосковья было выделено 158 миллиардов рублей на национальные проекты. Расходы составили 98% от плана. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального министерства экономики и финансов.Большая часть средств была направлена на программы "Безопасные качественные дороги" и "Образование". Кроме того, в число лидеров по реализации попали "Жилье и городская среда", "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда". В топе также оказался проект "Международная кооперация и экспорт".

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московская область (подмосковье)