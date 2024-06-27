Рейтинг@Mail.ru
Расходы бюджета МО на нацпроекты в 2023 году составили 158 млрд рублей - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:20 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/natsproekty-1955941786.html
Расходы бюджета МО на нацпроекты в 2023 году составили 158 млрд рублей
Расходы бюджета МО на нацпроекты в 2023 году составили 158 млрд рублей - РИА Новости, 27.06.2024
Расходы бюджета МО на нацпроекты в 2023 году составили 158 млрд рублей
В 2023 году из бюджета Подмосковья было выделено 158 миллиардов рублей на национальные проекты. Расходы составили 98% от плана. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:20
2024-06-27T19:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955934311_0:205:3077:1935_1920x0_80_0_0_a190e918d593a4840cb9b7bccaa67d38.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В 2023 году из бюджета Подмосковья было выделено 158 миллиардов рублей на национальные проекты. Расходы составили 98% от плана. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального министерства экономики и финансов.Большая часть средств была направлена на программы "Безопасные качественные дороги" и "Образование". Кроме того, в число лидеров по реализации попали "Жилье и городская среда", "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда". В топе также оказался проект "Международная кооперация и экспорт".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955934311_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_03e45c1abf15a49b62524c87801eabcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Расходы бюджета МО на нацпроекты в 2023 году составили 158 млрд рублей

© Медиасток ПодмосковьяМашиностроительный завод "Тонар" в Орехово-Зуевском округе
Машиностроительный завод Тонар в Орехово-Зуевском округе
© Медиасток Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В 2023 году из бюджета Подмосковья было выделено 158 миллиардов рублей на национальные проекты. Расходы составили 98% от плана. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального министерства экономики и финансов.
Большая часть средств была направлена на программы "Безопасные качественные дороги" и "Образование". Кроме того, в число лидеров по реализации попали "Жилье и городская среда", "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда". В топе также оказался проект "Международная кооперация и экспорт".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала