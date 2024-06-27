https://ria.ru/20240627/nato-1955840730.html

НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек

НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек - РИА Новости, 27.06.2024

НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек

НАТО не возражает против финансирования Евросоюзом строительства линии обороны на границах европейских стран с Россией и Белоруссией, заявил генсек альянса Йенс РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:36

2024-06-27T13:36

2024-06-27T13:36

в мире

йенс столтенберг

нато

россия

евросоюз

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854035027_0:80:854:560_1920x0_80_0_0_c0e4ea8a73e2a442198c76988fdbe789.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. НАТО не возражает против финансирования Евросоюзом строительства линии обороны на границах европейских стран с Россией и Белоруссией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о том, как НАТО смотрит на эту инициативу стран Балтии и Польши и не хочет ли ее возглавить. "НАТО присутствует во всех этих странах, там есть боевые группы, силы НАТО. НАТО в течение десятилетий инвестировала в критическую военную инфраструктуру… Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Кайей Каллас. Премьер Эстонии, в свою очередь, подтвердила, что такая инициатива исходила, в том числе, от ее страны. "Мы действительно направили такое письмо с премьерами балтийских стран и Польши... Это вопрос не только финансовый, но и политический", - сказала эстонский премьер. По ее словам, "раз оттуда исходит угроза, то необходимо обеспечить защиту населения на годы вперед". Она также сообщила, что точная сумма, необходимая для этого проекта, пока не просчитана.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато, россия, евросоюз, белоруссия