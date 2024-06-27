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НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек - РИА Новости, 27.06.2024
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13:36 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/nato-1955840730.html
НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек
НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек - РИА Новости, 27.06.2024
НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек
НАТО не возражает против финансирования Евросоюзом строительства линии обороны на границах европейских стран с Россией и Белоруссией, заявил генсек альянса Йенс РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:36
2024-06-27T13:36
в мире
йенс столтенберг
нато
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. НАТО не возражает против финансирования Евросоюзом строительства линии обороны на границах европейских стран с Россией и Белоруссией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о том, как НАТО смотрит на эту инициативу стран Балтии и Польши и не хочет ли ее возглавить. "НАТО присутствует во всех этих странах, там есть боевые группы, силы НАТО. НАТО в течение десятилетий инвестировала в критическую военную инфраструктуру… Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Кайей Каллас. Премьер Эстонии, в свою очередь, подтвердила, что такая инициатива исходила, в том числе, от ее страны. "Мы действительно направили такое письмо с премьерами балтийских стран и Польши... Это вопрос не только финансовый, но и политический", - сказала эстонский премьер. По ее словам, "раз оттуда исходит угроза, то необходимо обеспечить защиту населения на годы вперед". Она также сообщила, что точная сумма, необходимая для этого проекта, пока не просчитана.
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в мире, йенс столтенберг, нато, россия, евросоюз, белоруссия
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, Евросоюз, Белоруссия
НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек

Столтенберг: НАТО не против линии обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией

© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. НАТО не возражает против финансирования Евросоюзом строительства линии обороны на границах европейских стран с Россией и Белоруссией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о том, как НАТО смотрит на эту инициативу стран Балтии и Польши и не хочет ли ее возглавить.
"НАТО присутствует во всех этих странах, там есть боевые группы, силы НАТО. НАТО в течение десятилетий инвестировала в критическую военную инфраструктуру… Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Кайей Каллас.
Премьер Эстонии, в свою очередь, подтвердила, что такая инициатива исходила, в том числе, от ее страны. "Мы действительно направили такое письмо с премьерами балтийских стран и Польши... Это вопрос не только финансовый, но и политический", - сказала эстонский премьер. По ее словам, "раз оттуда исходит угроза, то необходимо обеспечить защиту населения на годы вперед". Она также сообщила, что точная сумма, необходимая для этого проекта, пока не просчитана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В миреЙенс СтолтенбергНАТОРоссияЕвросоюзБелоруссия
 
 
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