https://ria.ru/20240627/narkougroza-1955858687.html

ОБСЕ де-факто не занимается наркоугрозой из Афганистана, заявил Лукашевич

ОБСЕ де-факто не занимается наркоугрозой из Афганистана, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.06.2024

ОБСЕ де-факто не занимается наркоугрозой из Афганистана, заявил Лукашевич

Наркоугроза из Афганистана является серьезным вызовом для региональной безопасности и требует к себе пристального внимания, однако Организация по безопасности и РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:26

2024-06-27T14:26

2024-06-27T14:26

россия

афганистан

вена

александр лукашевич

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg

ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Наркоугроза из Афганистана является серьезным вызовом для региональной безопасности и требует к себе пристального внимания, однако Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) де-факто не занимается этой темой, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Мы убеждены, что данная проблематика не потеряла своей актуальности в свете текущих геополитических потрясений, а наоборот постоянно дает о себе знать и требует к себе самого пристального внимания. Вынуждены констатировать крайне вялые усилия ОБСЕ на антинаркотическом направлении", - сказал Лукашевич на мероприятии "Текущие вызовы для региона ОБСЕ в связи с сохраняющейся наркоугрозой, исходящей из Афганистана", организованном постпредством РФ при ОБСЕ в Вене. Дипломат напомнил, что у организации есть "солидный мандат" соответствующих обязательств по этой проблематике, в частности, которые были заложены в принятой в 2012 году в концепции ОБСЕ в отношении борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров. "Весь этот обширный потенциал растрачен практически впустую", - отметил постпред, добавив, что в итоге крупнейшая региональная организация по безопасности де-факто не занимается одним из самых серьезных вызовов региональной безопасности и стабильности. "Третий год подряд не проводится традиционная конфедерация профильного уровня по борьбе с наркотической угрозой. Российская сторона пыталась все это время не на словах, а на деле поменять эту ситуацию в лучшую сторону", - уточнил дипломат. Он пояснил, что в 2018, 2019 годах в ходе заседаний советов министров в Милане, в Братиславе российская сторона предлагала проекты антинаркотических министерских деклараций, которые "призваны приподнять деградирующий антинаркотический профиль" ОБСЕ. "К сожалению, из-за неконструктивной позиции целого ряда государств-участников российский призыв не был поддержан", - заключил Лукашевич.

https://ria.ru/20231111/medvedev-1908831428.html

https://ria.ru/20240216/patrushev-1927732239.html

россия

афганистан

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, афганистан, вена, александр лукашевич, обсе, в мире