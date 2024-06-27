https://ria.ru/20240627/narkougroza-1955858687.html
ОБСЕ де-факто не занимается наркоугрозой из Афганистана, заявил Лукашевич
ОБСЕ де-факто не занимается наркоугрозой из Афганистана, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.06.2024
ОБСЕ де-факто не занимается наркоугрозой из Афганистана, заявил Лукашевич
Наркоугроза из Афганистана является серьезным вызовом для региональной безопасности и требует к себе пристального внимания, однако Организация по безопасности и РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:26
2024-06-27T14:26
2024-06-27T14:26
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александр лукашевич
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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Наркоугроза из Афганистана является серьезным вызовом для региональной безопасности и требует к себе пристального внимания, однако Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) де-факто не занимается этой темой, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Мы убеждены, что данная проблематика не потеряла своей актуальности в свете текущих геополитических потрясений, а наоборот постоянно дает о себе знать и требует к себе самого пристального внимания. Вынуждены констатировать крайне вялые усилия ОБСЕ на антинаркотическом направлении", - сказал Лукашевич на мероприятии "Текущие вызовы для региона ОБСЕ в связи с сохраняющейся наркоугрозой, исходящей из Афганистана", организованном постпредством РФ при ОБСЕ в Вене. Дипломат напомнил, что у организации есть "солидный мандат" соответствующих обязательств по этой проблематике, в частности, которые были заложены в принятой в 2012 году в концепции ОБСЕ в отношении борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров. "Весь этот обширный потенциал растрачен практически впустую", - отметил постпред, добавив, что в итоге крупнейшая региональная организация по безопасности де-факто не занимается одним из самых серьезных вызовов региональной безопасности и стабильности. "Третий год подряд не проводится традиционная конфедерация профильного уровня по борьбе с наркотической угрозой. Российская сторона пыталась все это время не на словах, а на деле поменять эту ситуацию в лучшую сторону", - уточнил дипломат. Он пояснил, что в 2018, 2019 годах в ходе заседаний советов министров в Милане, в Братиславе российская сторона предлагала проекты антинаркотических министерских деклараций, которые "призваны приподнять деградирующий антинаркотический профиль" ОБСЕ. "К сожалению, из-за неконструктивной позиции целого ряда государств-участников российский призыв не был поддержан", - заключил Лукашевич.
https://ria.ru/20231111/medvedev-1908831428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, афганистан, вена, александр лукашевич, обсе, в мире
Россия, Афганистан, Вена, Александр Лукашевич, ОБСЕ, В мире
ОБСЕ де-факто не занимается наркоугрозой из Афганистана, заявил Лукашевич
Лукашевич заявил о крайне вялых усилиях ОБСЕ на антинаркотическом направлении
ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Наркоугроза из Афганистана является серьезным вызовом для региональной безопасности и требует к себе пристального внимания, однако Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) де-факто не занимается этой темой, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Мы убеждены, что данная проблематика не потеряла своей актуальности в свете текущих геополитических потрясений, а наоборот постоянно дает о себе знать и требует к себе самого пристального внимания. Вынуждены констатировать крайне вялые усилия ОБСЕ на антинаркотическом направлении", - сказал Лукашевич на мероприятии "Текущие вызовы для региона ОБСЕ в связи с сохраняющейся наркоугрозой, исходящей из Афганистана", организованном постпредством РФ при ОБСЕ в Вене.
Дипломат напомнил, что у организации есть "солидный мандат" соответствующих обязательств по этой проблематике, в частности, которые были заложены в принятой в 2012 году в концепции ОБСЕ в отношении борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров.
"Весь этот обширный потенциал растрачен практически впустую", - отметил постпред, добавив, что в итоге крупнейшая региональная организация по безопасности де-факто не занимается одним из самых серьезных вызовов региональной безопасности и стабильности.
"Третий год подряд не проводится традиционная конфедерация профильного уровня по борьбе с наркотической угрозой. Российская сторона пыталась все это время не на словах, а на деле поменять эту ситуацию в лучшую сторону", - уточнил дипломат.
Он пояснил, что в 2018, 2019 годах в ходе заседаний советов министров в Милане, в Братиславе российская сторона предлагала проекты антинаркотических министерских деклараций, которые "призваны приподнять деградирующий антинаркотический профиль" ОБСЕ.
"К сожалению, из-за неконструктивной позиции целого ряда государств-участников российский призыв не был поддержан", - заключил Лукашевич.