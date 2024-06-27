https://ria.ru/20240627/nakazanie-1955908039.html
В Рыбинске ужесточили наказание водителю, задавившему двух детей
В Рыбинске ужесточили наказание водителю, задавившему двух детей - РИА Новости, 27.06.2024
В Рыбинске ужесточили наказание водителю, задавившему двух детей
Водителя из Рыбинска, в пьяном виде задавившего двух детей, перевели из колонии-поселения в колонию общего режима за плохое поведение, сообщает региональная... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:18
2024-06-27T17:18
2024-06-27T17:18
происшествия
рыбинск
ярославская область
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Водителя из Рыбинска, в пьяном виде задавившего двух детей, перевели из колонии-поселения в колонию общего режима за плохое поведение, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале. По данным суда, в апреле 2023 года пьяный водитель не справился с управлением, на большой скорости выехал на тротуар и сбил двоих детей. Виновник попытался скрыться с места преступления, однако был задержан очевидцами. В результате ДТП восьмилетний мальчик скончался на месте, десятилетний мальчик - в автомобиле скорой помощи. В августе прошлого года мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии-поселении. "Проанализировав поведение осужденного в исправительном учреждении, суд с учетом позиции представителя Рыбинский городской прокуратуры, настаивавшего на изменении осужденному вида исправительного учреждения, направил мужчину для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию общего режима", - сообщила прокуратура.
https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html
рыбинск
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыбинск, ярославская область
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область
В Рыбинске ужесточили наказание водителю, задавившему двух детей
Водителя из Рыбинска, задавившего двух детей, перевели в колонию общего режима