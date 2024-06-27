https://ria.ru/20240627/nakazanie-1955908039.html

В Рыбинске ужесточили наказание водителю, задавившему двух детей

В Рыбинске ужесточили наказание водителю, задавившему двух детей - РИА Новости, 27.06.2024

В Рыбинске ужесточили наказание водителю, задавившему двух детей

Водителя из Рыбинска, в пьяном виде задавившего двух детей, перевели из колонии-поселения в колонию общего режима за плохое поведение, сообщает региональная... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:18

2024-06-27T17:18

2024-06-27T17:18

происшествия

рыбинск

ярославская область

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Водителя из Рыбинска, в пьяном виде задавившего двух детей, перевели из колонии-поселения в колонию общего режима за плохое поведение, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале. По данным суда, в апреле 2023 года пьяный водитель не справился с управлением, на большой скорости выехал на тротуар и сбил двоих детей. Виновник попытался скрыться с места преступления, однако был задержан очевидцами. В результате ДТП восьмилетний мальчик скончался на месте, десятилетний мальчик - в автомобиле скорой помощи. В августе прошлого года мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии-поселении. "Проанализировав поведение осужденного в исправительном учреждении, суд с учетом позиции представителя Рыбинский городской прокуратуры, настаивавшего на изменении осужденному вида исправительного учреждения, направил мужчину для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию общего режима", - сообщила прокуратура.

https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html

рыбинск

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыбинск, ярославская область