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Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета - РИА Новости, 27.06.2024
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10:12 27.06.2024 (обновлено: 10:25 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/nagrada-1955782926.html
Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета
Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета - РИА Новости, 27.06.2024
Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета за вклад в развитие и укрепление отношений стран,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:12
2024-06-27T10:25
республика конго
дени сассу-нгессо
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета за вклад в развитие и укрепление отношений стран, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго наградить Орденом Почета Сассу-Нгессо Дени - президента Республики Конго", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html
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республика конго, дени сассу-нгессо, владимир путин, в мире
Республика Конго, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, В мире
Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета

Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета за вклад в развитие и укрепление отношений стран, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго наградить Орденом Почета Сассу-Нгессо Дени - президента Республики Конго", - говорится в документе.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
25 июня, 00:11
 
Республика КонгоДени Сассу-НгессоВладимир ПутинВ мире
 
 
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