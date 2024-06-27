https://ria.ru/20240627/nagrada-1955782926.html
Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета
Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета - РИА Новости, 27.06.2024
Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета за вклад в развитие и укрепление отношений стран,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:12
2024-06-27T10:12
2024-06-27T10:25
республика конго
дени сассу-нгессо
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета за вклад в развитие и укрепление отношений стран, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго наградить Орденом Почета Сассу-Нгессо Дени - президента Республики Конго", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика конго, дени сассу-нгессо, владимир путин, в мире
Республика Конго, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, В мире
Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета
Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета