https://ria.ru/20240627/nagrada-1955782926.html

Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета

Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета - РИА Новости, 27.06.2024

Путин наградил президента Республики Конго орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета за вклад в развитие и укрепление отношений стран,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:12

2024-06-27T10:12

2024-06-27T10:25

республика конго

дени сассу-нгессо

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета за вклад в развитие и укрепление отношений стран, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго наградить Орденом Почета Сассу-Нгессо Дени - президента Республики Конго", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html

республика конго

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

республика конго, дени сассу-нгессо, владимир путин, в мире