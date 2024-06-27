https://ria.ru/20240627/naemnik-1955846117.html

В Донецке заочно осудили американского наемника

В Донецке заочно осудили американского наемника - РИА Новости, 27.06.2024

В Донецке заочно осудили американского наемника

Американский наемник Марк Уильям Эллербрук, воевавший на стороне ВСУ, заочно осужден в Донецке на 14 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:51

2024-06-27T13:51

2024-06-27T13:52

специальная военная операция на украине

россия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американский наемник Марк Уильям Эллербрук, воевавший на стороне ВСУ, заочно осужден в Донецке на 14 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Соединенных Штатов Америки Марку Уильяму Эллербруку... Приговором суда Эллербруку заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Установлено, что в 2022 году Эллербрук прибыл на Украину, чтобы за вознаграждение принять участие в боевых действиях. В качестве наемника он вступил в состав 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко (в/ч А0501) ВСУ. Далее Эллербрук прошел военную подготовку и получил оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. Как рассказали в СК, с марта 2022 по июнь 2023 года Эллербрук участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ против военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик и ВС РФ.

https://ria.ru/20240619/naemnik-1954046209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)