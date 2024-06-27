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В Польше заявили о росте преступности из-за наплыва украинских беженцев - РИА Новости, 27.06.2024
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13:25 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/mvd-1955837661.html
В Польше заявили о росте преступности из-за наплыва украинских беженцев
В Польше заявили о росте преступности из-за наплыва украинских беженцев - РИА Новости, 27.06.2024
В Польше заявили о росте преступности из-за наплыва украинских беженцев
Наплыв украинских беженцев вызвал рост преступности в Польше, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Томаш Семоняк в эфире радиостанции RadioZet. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:25
2024-06-27T13:25
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ВАРШАВА, 27 июн - РИА Новости. Наплыв украинских беженцев вызвал рост преступности в Польше, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Томаш Семоняк в эфире радиостанции RadioZet. По данным МВД Польши за май, действующую регистрацию имеют чуть более 950 тысяч украинцев, проживающих в стране. Согласно прогнозу ООН, к концу года в стране будет порядка 1,1 миллиона украинских беженцев. "У нас есть эмигранты с Украины. Мы рады, что смогли им помочь. В то же время, к сожалению, вместе с ними также приходит преступность, рост преступности", - сказал Семоняк Министр не уточнил, насколько в Польше возросла преступность с прибытием украинских беженцев.
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в мире, польша, украина, томаш семоняк, оон
В мире, Польша, Украина, Томаш Семоняк, ООН
В Польше заявили о росте преступности из-за наплыва украинских беженцев

МВД: наплыв украинских беженцев вызвал рост преступности в Польше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 июн - РИА Новости. Наплыв украинских беженцев вызвал рост преступности в Польше, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Томаш Семоняк в эфире радиостанции RadioZet.
По данным МВД Польши за май, действующую регистрацию имеют чуть более 950 тысяч украинцев, проживающих в стране. Согласно прогнозу ООН, к концу года в стране будет порядка 1,1 миллиона украинских беженцев.
«
"У нас есть эмигранты с Украины. Мы рады, что смогли им помочь. В то же время, к сожалению, вместе с ними также приходит преступность, рост преступности", - сказал Семоняк
Министр не уточнил, насколько в Польше возросла преступность с прибытием украинских беженцев.
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В миреПольшаУкраинаТомаш СемонякООН
 
 
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