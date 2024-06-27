https://ria.ru/20240627/muzhchina-1955886651.html

Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах

Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах - РИА Новости, 27.06.2024

Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах

Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на юге Москвы и неадекватно отреагировавший на замечание женщины, получил 15 суток ареста за хулиганство, РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:56

2024-06-27T15:56

2024-06-27T16:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на юге Москвы и неадекватно отреагировавший на замечание женщины, получил 15 суток ареста за хулиганство, его приятель — десять суток, сообщили РИА Новости в Чертановском суде столицы. "Суд отправил Сергея Мартова и Дмитрия Федосова в изолятор на срок 15 и 10 суток соответственно", — сказала собеседница агентства. На обоих мужчин выписали протоколы о мелком хулиганстве (часть первая статьи 20.1 КоАП). При этом Мартов извинился перед женщиной, уточнили в суде.Инцидент произошел накануне на детской площадке на Криворожской улице. Женщина сделала замечание по поводу внешнего вида загоравших мужчин, после чего Мартов набросился на нее с кулаками.

https://ria.ru/20231122/proisshestvie-1911022896.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва