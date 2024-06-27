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Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах - РИА Новости, 27.06.2024
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15:56 27.06.2024 (обновлено: 16:46 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/muzhchina-1955886651.html
Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах
Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах - РИА Новости, 27.06.2024
Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах
Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на юге Москвы и неадекватно отреагировавший на замечание женщины, получил 15 суток ареста за хулиганство, РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:56
2024-06-27T16:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на юге Москвы и неадекватно отреагировавший на замечание женщины, получил 15 суток ареста за хулиганство, его приятель — десять суток, сообщили РИА Новости в Чертановском суде столицы. "Суд отправил Сергея Мартова и Дмитрия Федосова в изолятор на срок 15 и 10 суток соответственно", — сказала собеседница агентства. На обоих мужчин выписали протоколы о мелком хулиганстве (часть первая статьи 20.1 КоАП). При этом Мартов извинился перед женщиной, уточнили в суде.Инцидент произошел накануне на детской площадке на Криворожской улице. Женщина сделала замечание по поводу внешнего вида загоравших мужчин, после чего Мартов набросился на нее с кулаками.
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Ольга Фомченкова
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах

Мужчин, загоравших в одних трусах на детской площадке, арестовали за хулиганство

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЗагоравшие в раздетом виде на детской площадке в Москве мужчины в суде
Загоравшие в раздетом виде на детской площадке в Москве мужчины в суде - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Загоравшие в раздетом виде на детской площадке в Москве мужчины в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на юге Москвы и неадекватно отреагировавший на замечание женщины, получил 15 суток ареста за хулиганство, его приятель — десять суток, сообщили РИА Новости в Чертановском суде столицы.
"Суд отправил Сергея Мартова и Дмитрия Федосова в изолятор на срок 15 и 10 суток соответственно", — сказала собеседница агентства.
На обоих мужчин выписали протоколы о мелком хулиганстве (часть первая статьи 20.1 КоАП).
При этом Мартов извинился перед женщиной, уточнили в суде.
Инцидент произошел накануне на детской площадке на Криворожской улице. Женщина сделала замечание по поводу внешнего вида загоравших мужчин, после чего Мартов набросился на нее с кулаками.
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