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Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах
Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах - РИА Новости, 27.06.2024
Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах
Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на юге Москвы и неадекватно отреагировавший на замечание женщины, получил 15 суток ареста за хулиганство, РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:56
2024-06-27T15:56
2024-06-27T16:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на юге Москвы и неадекватно отреагировавший на замечание женщины, получил 15 суток ареста за хулиганство, его приятель — десять суток, сообщили РИА Новости в Чертановском суде столицы. "Суд отправил Сергея Мартова и Дмитрия Федосова в изолятор на срок 15 и 10 суток соответственно", — сказала собеседница агентства. На обоих мужчин выписали протоколы о мелком хулиганстве (часть первая статьи 20.1 КоАП). При этом Мартов извинился перед женщиной, уточнили в суде.Инцидент произошел накануне на детской площадке на Криворожской улице. Женщина сделала замечание по поводу внешнего вида загоравших мужчин, после чего Мартов набросился на нее с кулаками.
https://ria.ru/20231122/proisshestvie-1911022896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд решил судьбу двух москвичей, загоравших на детской площадке в трусах
Мужчин, загоравших в одних трусах на детской площадке, арестовали за хулиганство
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на юге Москвы и неадекватно отреагировавший на замечание женщины, получил 15 суток ареста за хулиганство, его приятель — десять суток, сообщили РИА Новости в Чертановском суде
столицы.
"Суд отправил Сергея Мартова и Дмитрия Федосова в изолятор на срок 15 и 10 суток соответственно", — сказала собеседница агентства.
На обоих мужчин выписали протоколы о мелком хулиганстве (часть первая статьи 20.1 КоАП).
При этом Мартов извинился перед женщиной, уточнили в суде.
Инцидент произошел накануне на детской площадке на Криворожской улице. Женщина сделала замечание по поводу внешнего вида загоравших мужчин, после чего Мартов набросился на нее с кулаками.