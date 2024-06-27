https://ria.ru/20240627/mus-1955906833.html

За делами МУС видны действия русофобских стран, заявил Медведев

За делами МУС видны действия русофобских стран, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024

За делами МУС видны действия русофобских стран, заявил Медведев

За антироссийскими делами Международного уголовного суда (МУС) видны действия открыто русофобских государств, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:15

2024-06-27T17:15

2024-06-27T17:17

международный уголовный суд

дмитрий медведев

в мире

россия

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. За антироссийскими делами Международного уголовного суда (МУС) видны действия открыто русофобских государств, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). "Вот за этими антироссийскими делами Международного уголовного суда в связи с ситуацией на Украине, также хорошо видны и де-факто, и де-юре следственные действия открыто русофобских государств. Совершенно очевидно, что без незыблемости иммунитетов высших должностных лиц государство не может выстраивать стабильное сотрудничество с другими государствами. И такого и не было никогда, если вспомнить период существования Советского Союза, двух блоков, просто не было никогда в XX веке", - сказал Медведев. Он потребовал прекратить уголовно-правовые инициативы в отношении российских должностных лиц и добавил, что арест должностного лица за рубежом вследствие ордера, который не действует на территории РФ, может стать поводом для объявления войны.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240625/mus-1955338902.html

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Кирилл Волков

международный уголовный суд, дмитрий медведев, в мире, россия, петербургский международный юридический форум