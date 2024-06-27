За делами МУС видны действия русофобских стран, заявил Медведев
Медведев: за делами МУС видны действия открыто русофобских государств
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. За антироссийскими делами Международного уголовного суда (МУС) видны действия открыто русофобских государств, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
"Вот за этими антироссийскими делами Международного уголовного суда в связи с ситуацией на Украине, также хорошо видны и де-факто, и де-юре следственные действия открыто русофобских государств. Совершенно очевидно, что без незыблемости иммунитетов высших должностных лиц государство не может выстраивать стабильное сотрудничество с другими государствами. И такого и не было никогда, если вспомнить период существования Советского Союза, двух блоков, просто не было никогда в XX веке", - сказал Медведев.
Он потребовал прекратить уголовно-правовые инициативы в отношении российских должностных лиц и добавил, что арест должностного лица за рубежом вследствие ордера, который не действует на территории РФ, может стать поводом для объявления войны.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.