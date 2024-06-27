https://ria.ru/20240627/moskva-1956880131.html

На улицах Москвы появилось более 30 новых указателей

На улицах Москвы появилось более 30 новых указателей - РИА Новости, 02.07.2024

На улицах Москвы появилось более 30 новых указателей

Более 30 новых навигационных табличек, указывающих путь до образовательных и культурных учреждений, появилось на улицах Москвы, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 02.07.2024

2024-06-27T08:36

2024-06-27T08:36

2024-07-02T15:19

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москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30 новых навигационных табличек, указывающих путь до образовательных и культурных учреждений, появилось на улицах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В сети пешеходной навигации столицы появилось 32 новые навигационные таблички, которые приведут горожан к образовательным и культурным учреждениям", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые городские указатели не только показывают направление, но и подсказывают, сколько времени понадобится, чтобы добраться до образовательного учреждения.

https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва