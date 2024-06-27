Рейтинг@Mail.ru
На улицах Москвы появилось более 30 новых указателей - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:36 27.06.2024 (обновлено: 15:19 02.07.2024)
https://ria.ru/20240627/moskva-1956880131.html
На улицах Москвы появилось более 30 новых указателей
На улицах Москвы появилось более 30 новых указателей - РИА Новости, 02.07.2024
На улицах Москвы появилось более 30 новых указателей
Более 30 новых навигационных табличек, указывающих путь до образовательных и культурных учреждений, появилось на улицах Москвы, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 02.07.2024
2024-06-27T08:36
2024-07-02T15:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956885000_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3453ff5d8d56d091a62b53dc5d92e1f8.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30 новых навигационных табличек, указывающих путь до образовательных и культурных учреждений, появилось на улицах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В сети пешеходной навигации столицы появилось 32 новые навигационные таблички, которые приведут горожан к образовательным и культурным учреждениям", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые городские указатели не только показывают направление, но и подсказывают, сколько времени понадобится, чтобы добраться до образовательного учреждения.
https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956885000_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5c8ea4f68108731753e9018301d096c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

На улицах Москвы появилось более 30 новых указателей

© Telegram/Городское хозяйство МосквыБолее 30 новых указателей, ведущих до образовательных учреждений, появилось в Москве
Более 30 новых указателей, ведущих до образовательных учреждений, появилось в Москве
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Более 30 новых указателей, ведущих до образовательных учреждений, появилось в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30 новых навигационных табличек, указывающих путь до образовательных и культурных учреждений, появилось на улицах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В сети пешеходной навигации столицы появилось 32 новые навигационные таблички, которые приведут горожан к образовательным и культурным учреждениям", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года
15 сентября 2023, 11:55
Уточняется, что новые городские указатели не только показывают направление, но и подсказывают, сколько времени понадобится, чтобы добраться до образовательного учреждения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала