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Юань на Мосбирже упал до 11,53 рубля
Юань на Мосбирже упал до 11,53 рубля - РИА Новости, 27.06.2024
Юань на Мосбирже упал до 11,53 рубля
Рубль по итогам торгов четверга вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,53 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:12
2024-06-27T19:12
2024-06-27T19:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 19 копеек, до 11,53 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Юань на Мосбирже упал до 11,53 рубля
Курс юаня на закрытии торгов Московской биржи снизился до 11,53 рубля