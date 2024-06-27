https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955904842.html

Молдавская оппозиция не исключила размещения штаб-квартиры в Москве

Молдавская оппозиция не исключила размещения штаб-квартиры в Москве - РИА Новости, 27.06.2024

Молдавская оппозиция не исключила размещения штаб-квартиры в Москве

В молдавском оппозиционном блоке "Победа" не исключают, что его штаб-квартира будет расположена в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии, один... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:08

2024-06-27T17:08

2024-06-27T17:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. В молдавском оппозиционном блоке "Победа" не исключают, что его штаб-квартира будет расположена в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии, один из лидеров политблока Денис Уланов. "В принципе, да. Эти вопросы уже обсуждались, работа техническая проводится", - сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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