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Молдавская оппозиция не исключила размещения штаб-квартиры в Москве - РИА Новости, 27.06.2024
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17:08 27.06.2024 (обновлено: 17:46 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955904842.html
Молдавская оппозиция не исключила размещения штаб-квартиры в Москве
Молдавская оппозиция не исключила размещения штаб-квартиры в Москве - РИА Новости, 27.06.2024
Молдавская оппозиция не исключила размещения штаб-квартиры в Москве
В молдавском оппозиционном блоке "Победа" не исключают, что его штаб-квартира будет расположена в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии, один... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:08
2024-06-27T17:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. В молдавском оппозиционном блоке "Победа" не исключают, что его штаб-квартира будет расположена в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии, один из лидеров политблока Денис Уланов. "В принципе, да. Эти вопросы уже обсуждались, работа техническая проводится", - сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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москва, молдавия, в мире
Москва, Молдавия, В мире
Молдавская оппозиция не исключила размещения штаб-квартиры в Москве

В молдавском блоке "Победа" не исключили размещения штаб-квартиры в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. В молдавском оппозиционном блоке "Победа" не исключают, что его штаб-квартира будет расположена в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии, один из лидеров политблока Денис Уланов.
"В принципе, да. Эти вопросы уже обсуждались, работа техническая проводится", - сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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