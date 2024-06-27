https://ria.ru/20240627/mishustin-1955852747.html
Мишустин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Мишустин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.06.2024
Мишустин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Премьер России Михаил Мишустин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:21
2024-06-27T14:21
2024-06-27T14:22
россия
михаил мишустин
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Премьер России Михаил Мишустин проводит совещание с правительством.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
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Мишустин на совещании с членами правительства
Мишустин на совещании с членами правительства
2024-06-27T14:21
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Премьер России Михаил Мишустин проводит совещание с правительством.
2024-06-27T14:21
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PT3M51S
Премьер России Михаил Мишустин проводит совещание с правительством.