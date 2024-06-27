https://ria.ru/20240627/merkacheva-1955844692.html
СПЧ выясняет причину смерти еще одного заключенного в "Матросской тишине"
СПЧ выясняет причину смерти еще одного заключенного в "Матросской тишине" - РИА Новости, 27.06.2024
СПЧ выясняет причину смерти еще одного заключенного в "Матросской тишине"
В московском СИЗО-1 скончался еще один заключенный, причина смерти 37-летнего мужчины выясняется, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:46
2024-06-27T13:46
2024-06-27T13:47
происшествия
ева меркачева
матросская тишина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В московском СИЗО-1 скончался еще один заключенный, причина смерти 37-летнего мужчины выясняется, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. Вчера источник РИА Новости рассказал, что предполагаемый главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович, он же Гриша Таганский, скончался в СИЗО-1 "Матросская тишина", у 67-летнего криминального авторитета были проблемы с сердцем. "Первый случай, он связан с медициной. Он (Рабинович - ред.) действительно обращался за помощью медицинской. Хотя бы было понятно, что возраст, что болезнь есть тяжелая. А с этим совершенно непонятно. Нашли мертвым в "Матросской тишине". Я сейчас пытаюсь разбираться, ему 37 лет было, относительно, можно сказать, молодой человек. Я пока не пойму, были ли у него хронические заболевания, вот сейчас выясняю... В любом случае, у нас есть факт сейчас: два дня, два трупа", - заявила Меркачева. Собеседница агентства добавила, что пока не знает, обращался ли он за медицинской помощью.
https://ria.ru/20240618/sizo-1953670471.html
https://ria.ru/20240627/volonezh-1955831308.html
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происшествия, ева меркачева, матросская тишина
Происшествия, Ева Меркачева, Матросская тишина
СПЧ выясняет причину смерти еще одного заключенного в "Матросской тишине"
Меркачева: еще один заключенный умер в "Матросской тишине", причина выясняется
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В московском СИЗО-1 скончался еще один заключенный, причина смерти 37-летнего мужчины выясняется, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.
Вчера источник РИА Новости рассказал, что предполагаемый главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович, он же Гриша Таганский, скончался в СИЗО-1 "Матросская тишина
", у 67-летнего криминального авторитета были проблемы с сердцем.
"Первый случай, он связан с медициной. Он (Рабинович - ред.) действительно обращался за помощью медицинской. Хотя бы было понятно, что возраст, что болезнь есть тяжелая. А с этим совершенно непонятно. Нашли мертвым в "Матросской тишине". Я сейчас пытаюсь разбираться, ему 37 лет было, относительно, можно сказать, молодой человек. Я пока не пойму, были ли у него хронические заболевания, вот сейчас выясняю... В любом случае, у нас есть факт сейчас: два дня, два трупа", - заявила Меркачева.
Собеседница агентства добавила, что пока не знает, обращался ли он за медицинской помощью.