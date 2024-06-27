Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/melitopol-1955732898.html
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 27.06.2024
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
В городе Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв, сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:34
2024-06-27T01:34
мелитополь
запорожская область
россия
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817723730_0:178:3062:1900_1920x0_80_0_0_cfae0de0e202fc820d47d9e6a5b3109e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв, сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв", - написал Рогов, предположив, что работает ПВО. Причина взрыва, по его словам, уточняется.
https://ria.ru/20240625/vzryv-1955407349.html
мелитополь
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817723730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70cf50f60746269573190ebb0b0065e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, запорожская область, россия, владимир рогов
Мелитополь, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Рогов: в городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв, сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв", - написал Рогов, предположив, что работает ПВО.
Причина взрыва, по его словам, уточняется.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украинец получил 14 лет за взрыв в Мелитополе в 2022 году
25 июня, 17:51
 
МелитопольЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала