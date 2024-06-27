https://ria.ru/20240627/melitopol-1955732898.html

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 27.06.2024

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

В городе Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв, сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:34

2024-06-27T01:34

2024-06-27T01:34

мелитополь

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв, сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв", - написал Рогов, предположив, что работает ПВО. Причина взрыва, по его словам, уточняется.

https://ria.ru/20240625/vzryv-1955407349.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область, россия, владимир рогов