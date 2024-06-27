https://ria.ru/20240627/melitopol-1955732898.html
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 27.06.2024
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
В городе Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв, сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:34
2024-06-27T01:34
2024-06-27T01:34
мелитополь
запорожская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв, сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв", - написал Рогов, предположив, что работает ПВО. Причина взрыва, по его словам, уточняется.
https://ria.ru/20240625/vzryv-1955407349.html
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мелитополь, запорожская область, россия, владимир рогов
Мелитополь, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
Рогов: в городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв