https://ria.ru/20240627/medvedev-1955928764.html

США в шаге от проигрыша в Холодной войне, заявил Медведев

США в шаге от проигрыша в Холодной войне, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024

США в шаге от проигрыша в Холодной войне, заявил Медведев

США не выиграли Холодную войну, более того, сейчас они в шаге от проигрыша, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:30

2024-06-27T18:30

2024-06-27T18:30

сша

россия

дмитрий медведев

в мире

политика

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. США не выиграли Холодную войну, более того, сейчас они в шаге от проигрыша, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ. "США в какой-то момент посчитали, что они выиграли Холодную войну. Это было очень серьезное заблуждение. Они ее не выиграли. Более того, они в шаге от проигрыша. И вот это они должны осознать со всей значимостью стоящих сегодня проблем перед человечеством", - сказал Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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сша, россия, дмитрий медведев, в мире, политика, петербургский международный юридический форум