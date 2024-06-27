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США в шаге от проигрыша в Холодной войне, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
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18:30 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/medvedev-1955928764.html
США в шаге от проигрыша в Холодной войне, заявил Медведев
США в шаге от проигрыша в Холодной войне, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
США в шаге от проигрыша в Холодной войне, заявил Медведев
США не выиграли Холодную войну, более того, сейчас они в шаге от проигрыша, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:30
2024-06-27T18:30
сша
россия
дмитрий медведев
в мире
политика
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. США не выиграли Холодную войну, более того, сейчас они в шаге от проигрыша, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ. "США в какой-то момент посчитали, что они выиграли Холодную войну. Это было очень серьезное заблуждение. Они ее не выиграли. Более того, они в шаге от проигрыша. И вот это они должны осознать со всей значимостью стоящих сегодня проблем перед человечеством", - сказал Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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сша, россия, дмитрий медведев, в мире, политика, петербургский международный юридический форум
США, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Политика, Петербургский международный юридический форум
США в шаге от проигрыша в Холодной войне, заявил Медведев

Медведев: США не выиграли Холодную войну, более того, они в шаге от проигрыша

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. США не выиграли Холодную войну, более того, сейчас они в шаге от проигрыша, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ.
"США в какой-то момент посчитали, что они выиграли Холодную войну. Это было очень серьезное заблуждение. Они ее не выиграли. Более того, они в шаге от проигрыша. И вот это они должны осознать со всей значимостью стоящих сегодня проблем перед человечеством", - сказал Медведев.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев
Вчера, 16:38
 
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