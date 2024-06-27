https://ria.ru/20240627/medvedev-1955921470.html

Медведев назвал непризнание иммунитетов стран шагом к началу войны

Медведев назвал непризнание иммунитетов стран шагом к началу войны - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев назвал непризнание иммунитетов стран шагом к началу войны

Непризнание иммунитетов государств, включая иммунитет собственности и должностных лиц, является шагом к началу войны, в некоторых случаях даже мировой, заявил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:02

2024-06-27T18:02

2024-06-27T18:02

россия

дмитрий медведев

петербургский международный юридический форум

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Непризнание иммунитетов государств, включая иммунитет собственности и должностных лиц, является шагом к началу войны, в некоторых случаях даже мировой, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ. "Непризнание иммунитетов государства, включая иммунитет собственности, иммунитет должностных лиц, это самый решительный шаг к началу войны, а в некоторых ситуациях даже мировой войны. Мне кажется об этом должны призадуматься те, кто пытается провоцировать подобного рода судебные процессы", - сказал Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240627/mir-1955897476.html

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россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, политика