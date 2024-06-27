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Медведев назвал решения МУС в отношении России бессмысленными - РИА Новости, 27.06.2024
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18:01 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/medvedev-1955921303.html
Медведев назвал решения МУС в отношении России бессмысленными
Медведев назвал решения МУС в отношении России бессмысленными - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев назвал решения МУС в отношении России бессмысленными
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:01
2024-06-27T18:01
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китай
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дмитрий медведев
международный уголовный суд
петербургский международный юридический форум
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) назвал бессмысленными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении РФ, так как Россия не участвует в этом международном договоре. "Россия, как и большинство стран мира, включая, кстати, Соединенные Штаты Америки и крупнейшие страны, типа Китая, Индии, не является участником этого опереточного учреждения под названием МУС. И, исходя из Конвенции о праве международных договоров, исходя из массы других международных источников, здесь просто надо прийти к очень простому, очевидному выводу, что никто не может создавать обязательства для стран, которые не участвуют в международном соглашении. Это такой общий постулат, по сути, принцип международного права, значит, и попытки распространить действия норм международного соглашения, в котором мы не участвуем, заведомо бессмысленны. Это часть внешней политики, причем, абсолютно агрессивной", - сказал Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, китай, индия, дмитрий медведев, международный уголовный суд, петербургский международный юридический форум, в мире
Россия, Китай, Индия, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд, Петербургский международный юридический форум, В мире
Медведев назвал решения МУС в отношении России бессмысленными

Медведев: решения МУС бессмысленны, РФ не участвует в учреждении

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) назвал бессмысленными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении РФ, так как Россия не участвует в этом международном договоре.
"Россия, как и большинство стран мира, включая, кстати, Соединенные Штаты Америки и крупнейшие страны, типа Китая, Индии, не является участником этого опереточного учреждения под названием МУС. И, исходя из Конвенции о праве международных договоров, исходя из массы других международных источников, здесь просто надо прийти к очень простому, очевидному выводу, что никто не может создавать обязательства для стран, которые не участвуют в международном соглашении. Это такой общий постулат, по сути, принцип международного права, значит, и попытки распространить действия норм международного соглашения, в котором мы не участвуем, заведомо бессмысленны. Это часть внешней политики, причем, абсолютно агрессивной", - сказал Медведев.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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