Медведев назвал решения МУС в отношении России бессмысленными
Медведев: решения МУС бессмысленны, РФ не участвует в учреждении
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) назвал бессмысленными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении РФ, так как Россия не участвует в этом международном договоре.
"Россия, как и большинство стран мира, включая, кстати, Соединенные Штаты Америки и крупнейшие страны, типа Китая, Индии, не является участником этого опереточного учреждения под названием МУС. И, исходя из Конвенции о праве международных договоров, исходя из массы других международных источников, здесь просто надо прийти к очень простому, очевидному выводу, что никто не может создавать обязательства для стран, которые не участвуют в международном соглашении. Это такой общий постулат, по сути, принцип международного права, значит, и попытки распространить действия норм международного соглашения, в котором мы не участвуем, заведомо бессмысленны. Это часть внешней политики, причем, абсолютно агрессивной", - сказал Медведев.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.