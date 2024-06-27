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Медведев прокомментировал "нейтралитет" Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 27.06.2024
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17:33 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/medvedev-1955912484.html
Медведев прокомментировал "нейтралитет" Запада в конфликте на Украине
Медведев прокомментировал "нейтралитет" Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев прокомментировал "нейтралитет" Запада в конфликте на Украине
Заявление НАТО о непричастности к ударам по России – это просто издевательство, все всё прекрасно понимают, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:33
2024-06-27T17:33
в мире
россия
дмитрий медведев
нато
петербургский международный юридический форум
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Заявление НАТО о непричастности к ударам по России – это просто издевательство, все всё прекрасно понимают, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ. "Это просто издевательство, на самом деле. Все же всё прекрасно понимают. Но, если говорить не об эмоциональной стороне, у нас форум все-таки юридический, то вот смотрите, американцы, европейцы говорят: "А мы нейтральные государства. Мы не участвуем в конфликте". Но это же полностью противоречит всем международным конвенциям, посвященным военным событиям. Я имею в виду Гаагский пакет конвенций и некоторые другие решения, которые принимались и являются источником международного права", - сказал Медведев. Он отметил, что нейтральная страна – эта страна, не вовлеченная в конфликт ни с одной из сторон, которые в таковом конфликте состоят. "А государства западного мира, скажем так, и присоединившиеся, они как минимум помогают одной стороне, а другую сторону пытаются всячески ущемлять и запрещают другим странам заниматься с ней военным сотрудничеством. Это уже разрушает само по себе идею нейтралитета этих стран", - добавил Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://radiosputnik.ru/20240627/medvedev-1955909226.html
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в мире, россия, дмитрий медведев, нато, петербургский международный юридический форум, украина, сша, евросоюз
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Петербургский международный юридический форум, Украина, США, Евросоюз
Медведев прокомментировал "нейтралитет" Запада в конфликте на Украине

Медведев: западные страны сами разрушают идею своего нейтралитета

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Заявление НАТО о непричастности к ударам по России – это просто издевательство, все всё прекрасно понимают, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ.
"Это просто издевательство, на самом деле. Все же всё прекрасно понимают. Но, если говорить не об эмоциональной стороне, у нас форум все-таки юридический, то вот смотрите, американцы, европейцы говорят: "А мы нейтральные государства. Мы не участвуем в конфликте". Но это же полностью противоречит всем международным конвенциям, посвященным военным событиям. Я имею в виду Гаагский пакет конвенций и некоторые другие решения, которые принимались и являются источником международного права", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Медведев: мирное предложение РФ по Украине носит срочный характер
Вчера, 17:31
Он отметил, что нейтральная страна – эта страна, не вовлеченная в конфликт ни с одной из сторон, которые в таковом конфликте состоят.
"А государства западного мира, скажем так, и присоединившиеся, они как минимум помогают одной стороне, а другую сторону пытаются всячески ущемлять и запрещают другим странам заниматься с ней военным сотрудничеством. Это уже разрушает само по себе идею нейтралитета этих стран", - добавил Медведев.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Медведев призвал мировое сообщество выводить активы из-под юрисдикции США
Вчера, 17:24
 
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