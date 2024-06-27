https://ria.ru/20240627/medvedev-1955912484.html

Медведев прокомментировал "нейтралитет" Запада в конфликте на Украине

Медведев прокомментировал "нейтралитет" Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев прокомментировал "нейтралитет" Запада в конфликте на Украине

Заявление НАТО о непричастности к ударам по России – это просто издевательство, все всё прекрасно понимают, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:33

2024-06-27T17:33

2024-06-27T17:33

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дмитрий медведев

нато

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Заявление НАТО о непричастности к ударам по России – это просто издевательство, все всё прекрасно понимают, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ. "Это просто издевательство, на самом деле. Все же всё прекрасно понимают. Но, если говорить не об эмоциональной стороне, у нас форум все-таки юридический, то вот смотрите, американцы, европейцы говорят: "А мы нейтральные государства. Мы не участвуем в конфликте". Но это же полностью противоречит всем международным конвенциям, посвященным военным событиям. Я имею в виду Гаагский пакет конвенций и некоторые другие решения, которые принимались и являются источником международного права", - сказал Медведев. Он отметил, что нейтральная страна – эта страна, не вовлеченная в конфликт ни с одной из сторон, которые в таковом конфликте состоят. "А государства западного мира, скажем так, и присоединившиеся, они как минимум помогают одной стороне, а другую сторону пытаются всячески ущемлять и запрещают другим странам заниматься с ней военным сотрудничеством. Это уже разрушает само по себе идею нейтралитета этих стран", - добавил Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://radiosputnik.ru/20240627/medvedev-1955909226.html

https://ria.ru/20240627/ssha-1955909387.html

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в мире, россия, дмитрий медведев, нато, петербургский международный юридический форум, украина, сша, евросоюз