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Насаждаемые извне идеи не прижились в России, считает Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
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17:29 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/medvedev-1955910605.html
Насаждаемые извне идеи не прижились в России, считает Медведев
Насаждаемые извне идеи не прижились в России, считает Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Насаждаемые извне идеи не прижились в России, считает Медведев
Идеи, насаждаемые извне и чуждые российским традициям и национальным чертам, не прижились в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:29
2024-06-27T17:29
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Идеи, насаждаемые извне и чуждые российским традициям и национальным чертам, не прижились в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что страны должны иметь суверенную свободу самостоятельно выбирать свой путь развития. "Насаждаемые извне идеи, чуждые отечественным традициям и национальным чертам, на нашей почве не прижились, и сегодня они прямо противоречат заложенным в конституции основам государственного и общественного строя", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. Зампред Совбеза РФ добавил, что страны должны обладать "суверенной свободой" определять свою судьбу. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, Общество
Насаждаемые извне идеи не прижились в России, считает Медведев

Медведев: идеи, чуждые нашим традициям и национальным чертам, не прижились в РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Идеи, насаждаемые извне и чуждые российским традициям и национальным чертам, не прижились в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что страны должны иметь суверенную свободу самостоятельно выбирать свой путь развития.
"Насаждаемые извне идеи, чуждые отечественным традициям и национальным чертам, на нашей почве не прижились, и сегодня они прямо противоречат заложенным в конституции основам государственного и общественного строя", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
Зампред Совбеза РФ добавил, что страны должны обладать "суверенной свободой" определять свою судьбу.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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