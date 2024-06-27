https://ria.ru/20240627/medvedev-1955910391.html

Запад безосновательно вовлечен в конфликт на Украине, заявил Медведев

Запад безосновательно вовлечен в конфликт на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024

Запад безосновательно вовлечен в конфликт на Украине, заявил Медведев

Страны Запада очевидным образом вовлечены в конфликт на Украине, не имея на это оснований, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:27

2024-06-27T17:27

2024-06-27T18:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Страны Запада очевидным образом вовлечены в конфликт на Украине, не имея на это оснований, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Они (Западные страны - ред.) не просто не нейтральные страны – они совершенно очевидным образом вовлечены в конфликт (на Украине - ред.), несмотря на то, что не имеют на это оснований. Какие могут быть основания? Право на самооборону? Но им никто не угрожает", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240531/medvedev-1949604037.html

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в мире, украина, россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, сша, евросоюз