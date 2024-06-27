https://ria.ru/20240627/mali-1955750873.html

Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали

Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали - РИА Новости, 27.06.2024

Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали

Поставки из России составляют 40% от общего импорта пшеницы в Мали, рассказал РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T06:54

2024-06-27T06:54

2024-06-27T06:54

экономика

мали

россия

импорт

экспорт

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БАМАКО, 27 июн - РИА Новости. Поставки из России составляют 40% от общего импорта пшеницы в Мали, рассказал РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло. "Помимо топлива и удобрений, Мали в основном импортирует из России сельскохозяйственную продукцию, например пшеницу, на которую приходится почти 40% импорта", - сказал Диалло. Собеседник агентства также подчеркнул намерения своей страны поставлять собственную сельхозпродукцию на российский рынок, отметив, что его ведомство предпринимает необходимые шаги в этом направлении. "Мали хотела бы поставлять в Россию ряд сельскохозяйственных продуктов, включая хлопок, кунжут, орехи кешью и манго - сорта, по которым министерство ведет большую работу", - добавил Диалло. Глава торгово-промышленного ведомства Мали также подчеркнул необходимость дальнейших переговоров и поиска "компромиссного решения" с российской стороной по вопросу добычи золота на территории африканской страны.

https://ria.ru/20240627/mali-1955744386.html

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экономика, мали, россия, импорт, экспорт