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Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали - РИА Новости, 27.06.2024
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06:54 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/mali-1955750873.html
Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали
Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали - РИА Новости, 27.06.2024
Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали
Поставки из России составляют 40% от общего импорта пшеницы в Мали, рассказал РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T06:54
2024-06-27T06:54
экономика
мали
россия
импорт
экспорт
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БАМАКО, 27 июн - РИА Новости. Поставки из России составляют 40% от общего импорта пшеницы в Мали, рассказал РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло. "Помимо топлива и удобрений, Мали в основном импортирует из России сельскохозяйственную продукцию, например пшеницу, на которую приходится почти 40% импорта", - сказал Диалло. Собеседник агентства также подчеркнул намерения своей страны поставлять собственную сельхозпродукцию на российский рынок, отметив, что его ведомство предпринимает необходимые шаги в этом направлении. "Мали хотела бы поставлять в Россию ряд сельскохозяйственных продуктов, включая хлопок, кунжут, орехи кешью и манго - сорта, по которым министерство ведет большую работу", - добавил Диалло. Глава торгово-промышленного ведомства Мали также подчеркнул необходимость дальнейших переговоров и поиска "компромиссного решения" с российской стороной по вопросу добычи золота на территории африканской страны.
https://ria.ru/20240627/mali-1955744386.html
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экономика, мали, россия, импорт, экспорт
Экономика, Мали, Россия, Импорт, Экспорт
Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали

Минпромторг Мали: Россия поставляет в Мали 40 процентов от всего импорта пшеницы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
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БАМАКО, 27 июн - РИА Новости. Поставки из России составляют 40% от общего импорта пшеницы в Мали, рассказал РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло.
"Помимо топлива и удобрений, Мали в основном импортирует из России сельскохозяйственную продукцию, например пшеницу, на которую приходится почти 40% импорта", - сказал Диалло.
Собеседник агентства также подчеркнул намерения своей страны поставлять собственную сельхозпродукцию на российский рынок, отметив, что его ведомство предпринимает необходимые шаги в этом направлении.
"Мали хотела бы поставлять в Россию ряд сельскохозяйственных продуктов, включая хлопок, кунжут, орехи кешью и манго - сорта, по которым министерство ведет большую работу", - добавил Диалло.
Глава торгово-промышленного ведомства Мали также подчеркнул необходимость дальнейших переговоров и поиска "компромиссного решения" с российской стороной по вопросу добычи золота на территории африканской страны.
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Мали ожидает новые поставки топлива и удобрений из России
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