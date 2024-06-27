https://ria.ru/20240627/maldivy-1955894708.html

СМИ: одного из министров на Мальдивах арестовали "за черную магию"

СМИ: одного из министров на Мальдивах арестовали "за черную магию" - РИА Новости, 27.06.2024

СМИ: одного из министров на Мальдивах арестовали "за черную магию"

Полиция Мальдивских островов арестовала государственного министра по вопросам окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салимиз-за... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:23

2024-06-27T16:23

2024-06-27T16:26

в мире

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Полиция Мальдивских островов арестовала государственного министра по вопросам окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салимиз-за якобы использования черной магии с целью навредить президенту государства, пишет местное издание Sun."Поступили сообщения о том, что Шамназ была арестована за применение черной магии в отношении президента Мохамеда Муизу", — передает издание.В то же время, Sun отметило, что официального подтверждения этой информации нет: на соответствующий вопрос журналистов представитель полиции не стал отвечать.Сообщается, что министр была арестована 23 июня. Женщина заключена под стражу, подробности ареста не разглашаются.

https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html

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