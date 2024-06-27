"На нашу территорию". Поляков предупредили о ликвидации государства
MP: расширение конфликта на Украине грозит гибелью для Польши
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, пишет обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич
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"Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для нас трагичным. Боюсь, что <…> игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства", — предупредил он.
По мнению Зинкевича, членство в НАТО дает польскому руководству, мечтающему о развале России, ложное ощущение полной безнаказанности. Однако неумные фантазии президента Анджея Дуды и других политиков погубят вовсе не восточного соседа, а саму Польшу, уверен журналист.
Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, ранее премьер—министр Дональд Туск заявил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не является абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о якобы готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
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