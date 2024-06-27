https://ria.ru/20240627/likvidatsiya-1955734641.html

"На нашу территорию". Поляков предупредили о ликвидации государства

"На нашу территорию". Поляков предупредили о ликвидации государства - РИА Новости, 27.06.2024

"На нашу территорию". Поляков предупредили о ликвидации государства

Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, пишет обозреватель Myśl Polska... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:56

2024-06-27T01:56

2024-06-27T01:56

специальная военная операция на украине

в мире

польша

россия

украина

анджей дуда

нато

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, пишет обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич "Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для нас трагичным. Боюсь, что <…> игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства", — предупредил он.По мнению Зинкевича, членство в НАТО дает польскому руководству, мечтающему о развале России, ложное ощущение полной безнаказанности. Однако неумные фантазии президента Анджея Дуды и других политиков погубят вовсе не восточного соседа, а саму Польшу, уверен журналист.Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, ранее премьер—министр Дональд Туск заявил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не является абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о якобы готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955663114.html

https://ria.ru/20240626/soldaty-1955481023.html

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в мире, польша, россия, украина, анджей дуда, нато