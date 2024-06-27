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"На нашу территорию". Поляков предупредили о ликвидации государства - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/likvidatsiya-1955734641.html
"На нашу территорию". Поляков предупредили о ликвидации государства
"На нашу территорию". Поляков предупредили о ликвидации государства - РИА Новости, 27.06.2024
"На нашу территорию". Поляков предупредили о ликвидации государства
Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, пишет обозреватель Myśl Polska... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:56
2024-06-27T01:56
специальная военная операция на украине
в мире
польша
россия
украина
анджей дуда
нато
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, пишет обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич "Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для нас трагичным. Боюсь, что &lt;…&gt; игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства", — предупредил он.По мнению Зинкевича, членство в НАТО дает польскому руководству, мечтающему о развале России, ложное ощущение полной безнаказанности. Однако неумные фантазии президента Анджея Дуды и других политиков погубят вовсе не восточного соседа, а саму Польшу, уверен журналист.Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, ранее премьер—министр Дональд Туск заявил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не является абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о якобы готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955663114.html
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в мире, польша, россия, украина, анджей дуда, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Россия, Украина, Анджей Дуда, НАТО
"На нашу территорию". Поляков предупредили о ликвидации государства

MP: расширение конфликта на Украине грозит гибелью для Польши

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, пишет обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич
«
"Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для нас трагичным. Боюсь, что <…> игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства", — предупредил он.
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По мнению Зинкевича, членство в НАТО дает польскому руководству, мечтающему о развале России, ложное ощущение полной безнаказанности. Однако неумные фантазии президента Анджея Дуды и других политиков погубят вовсе не восточного соседа, а саму Польшу, уверен журналист.
Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, ранее премьер—министр Дональд Туск заявил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не является абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о якобы готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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