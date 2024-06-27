https://ria.ru/20240627/lgoty-1955805718.html

Налоговые льготы получат архангельские компании, вкладываясь в образование

Налоговые льготы получат архангельские компании, вкладываясь в образование - РИА Новости, 27.06.2024

Налоговые льготы получат архангельские компании, вкладываясь в образование

Депутаты Архангельского областного собрания внесли изменения в региональный закон о налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности, которые... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:26

2024-06-27T11:26

2024-06-27T11:26

архангельская область

налоги

льготы

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания внесли изменения в региональный закон о налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности, которые предполагают предоставление налогового вычета предприятиям, вкладывающимся в материально-техническую базу образовательных учреждений, сообщила пресс-служба заксобрания. Законопроект разработан в целях создания условий для осуществления организациями вложений в материально-техническую базу профессиональных образовательных организаций. "Наша задача состоит в том, чтобы предприятия активно включались в подготовку компетентных и квалифицированных кадров, которые потратят минимум времени на адаптацию, когда оканчивают учебное заведение среднего профессионального образования и приходят на работу", – отметил министр образования Архангельской области Олег Русинов, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что в этом есть прямой интерес работодателей – чтобы обучение студентов было максимально ориентировано на практическую часть, чтобы они умели работать на том оборудовании, которое есть или вскоре будет на предприятии. Чтобы заинтересовать предприятия, в областном законодательстве теперь предусмотрен налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Как пояснили в заксобрании, вычет будет предоставляться в случаях, когда предприятие безвозмездно предоставляет учреждениям профтеха новое оборудование для обучения студентов. В приоритете образовательные программы "Электро- и теплоэнергетика", "Машиностроение", "Химические технологии", "Техника и технологии наземного транспорта", "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта", а также "Сельское, лесное и рыбное хозяйство". "Законом определена предельная общая сумма налога, которая не уплачивается организацией в областной бюджет в результате применения инвестиционного налогового вычета. Такая сумма не может превышать объема таких расходов в размере пяти миллионов рублей", – сообщил председатель комитета областного собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политики Игорь Годзиш. Отмечается, что в регионе уже есть практика, когда предприятия безвозмездно передавали образовательным организациям различное оборудование. Так, в 2021 году учреждения профтеха получили оборудование на сумму свыше 6,3 миллиона рублей, в 2022 году денежный эквивалент составил 21,1 миллиона рублей, в 2023 году – более 7 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240626/podderzhka-1955547035.html

https://ria.ru/20240607/investprivlekatelnost-1951360736.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

налоги, льготы, бизнес