https://ria.ru/20240627/lechenie-1955931560.html

Прокуратура призвала принудительно лечить женщину, задушившую младенца

Прокуратура призвала принудительно лечить женщину, задушившую младенца - РИА Новости, 27.06.2024

Прокуратура призвала принудительно лечить женщину, задушившую младенца

Прокуратура просит отправить на принудительное лечение женщину, задушившую своего 10-месячного ребенка в Москве в сентябре 2023 года, сообщается в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:38

2024-06-27T18:38

2024-06-27T18:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура просит отправить на принудительное лечение женщину, задушившую своего 10-месячного ребенка в Москве в сентябре 2023 года, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Тело задушенного младенца было обнаружено 19 сентября 2023 года в квартире на Таганрогской улице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Вскоре была задержана мать ребенка, назначены экспертизы, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Впоследствии мать 10-месячного ребенка была арестована. "Прокуратура Москвы направила в суд для применения принудительной меры медицинского характера уголовное дело в отношении женщины, задушившей своего сына", - говорится в сообщении. По данным следствия, 19 сентября 2023 года женщина находилась в квартире на улице Таганрогская со своим сыном 2022 года рождения, в какой-то момент она схватила мальчика за шею и задушила его. Согласно заключению комиссии экспертов, женщина страдает психическим расстройством, в момент совершения преступления она не осознавала характер своих действий.

https://ria.ru/20231125/mat-1911847839.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва