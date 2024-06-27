https://ria.ru/20240627/lavrov-1955939884.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Боливии
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Боливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Боливии, осудил попытку военного госпереворота и выразил "полную и... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:10
2024-06-27T19:10
2024-06-27T19:14
боливия
россия
сергей лавров
попытка госпереворота в боливии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Боливии, осудил попытку военного госпереворота и выразил "полную и непоколебимую поддержку" России правительству президента Арсе, сообщил МИД РФ."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селиндой Сосой Лундой. С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств. Выражена полная и непоколебимая поддержка России правительству президента Луиса Арсе Катакора", - сообщил МИД РФ.Кроме того, Лавров отметил важность консолидации всех конструктивно настроенных сил и структур боливийского общества в интересах дальнейшего стабильного развития страны. Также Лавров подтвердил нашу солидарность с братской Боливией - надежным стратегическим партнером России."С обеих сторон подтверждена приверженность всем договоренностям, достигнутым в ходе июньской встречи президентов России и Боливии в Санкт-Петербурге", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240626/putin-1955689127.html
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боливия, россия, сергей лавров, попытка госпереворота в боливии
Боливия, Россия, Сергей Лавров, Попытка госпереворота в Боливии
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Боливии
Лавров переговорил по телефону с главой МИД Боливии, осудил попытку переворота
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Боливии, осудил попытку военного госпереворота и выразил "полную и непоколебимую поддержку" России правительству президента Арсе, сообщил МИД РФ.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селиндой Сосой Лундой. С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств. Выражена полная и непоколебимая поддержка России правительству президента Луиса Арсе Катакора", - сообщил МИД РФ.
Кроме того, Лавров отметил важность консолидации всех конструктивно настроенных сил и структур боливийского общества в интересах дальнейшего стабильного развития страны. Также Лавров подтвердил нашу солидарность с братской Боливией - надежным стратегическим партнером России.
"С обеих сторон подтверждена приверженность всем договоренностям, достигнутым в ходе июньской встречи президентов России и Боливии в Санкт-Петербурге", - добавили в министерстве.