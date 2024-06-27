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Более 1,7 тысячи рабочих мест появится в Кунцеве в рамках создания МПТ - РИА Новости, 27.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:03 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/kuntsevo-1955825903.html
Более 1,7 тысячи рабочих мест появится в Кунцеве в рамках создания МПТ
Более 1,7 тысячи рабочих мест появится в Кунцеве в рамках создания МПТ - РИА Новости, 27.06.2024
Более 1,7 тысячи рабочих мест появится в Кунцеве в рамках создания МПТ
Более 1,7 тысячи человек смогут работать в административно-деловом центре на западе Москвы, которое возведут в рамках программы стимулирования создания мест... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:03
2024-06-27T13:03
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
владислав овчинский
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек смогут работать в административно-деловом центре на западе Москвы, которое возведут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда. Так, в обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья инвестор возведет в шаговой доступности от станции метро "Молодежная" административно-деловой центр, где будет сформировано более 1,7 тысячи новых рабочих мест", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Деловой центр будет входить в состав многофункционального комплекса на Ярцевой улице. Он будет состоять из офисной и жилой башен."Это уже второй офисный центр, который будет построен в Кунцеве по программе стимулирования создания мест приложения труда. В 2023 году город заключил с инвестором соглашение о возведении многофункционального делового комплекса вблизи станции метро "Кунцевская", — отметил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.Он отметил, что с помощью реализации двух проектов в районе появится более 4,2 тысячи рабочих мест для офисных сотрудников.По словам инвестора, программа создания мест приложения труда позволяет девелоперам обеспечивать москвичей комфортной и полноценной городской инфраструктурой, которая располагается в шаговой доступности от дома.Генеральный директор группы "Аквилон Москва" Дмитрий Рогатых отметил, что столичная программа создания мест приложения труда считается эффективным инструментом взаимовыгодного сотрудничества между инвесторами и городом.Он пояснил, что кроме получения льготы по изменению вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых домов для девелоперов, это еще и стимул к созданию качественных инфраструктурных объектов, которые повышают уровень комфорта городской среды. Также они оказывают положительное влияние на коммерческую составляющую проектов.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила за четыре года почти все районы Москвы. Правительство столицы заключило свыше 100 соглашений с инвесторами. Они предполагают строительство более 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Это и новые промпредприятия, и логистические комплексы, а также офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Все это позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.
https://ria.ru/20240621/tinao-1954516368.html
https://ria.ru/20240613/soglasheniya-1952542471.html
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Владислав Овчинский

Более 1,7 тысячи рабочих мест появится в Кунцеве в рамках создания МПТ

© Пресс-служба ДИППБолее 1,7 тысячи рабочих мест появится в Кунцеве в рамках создания МПТ
Более 1,7 тысячи рабочих мест появится в Кунцеве в рамках создания МПТ
© Пресс-служба ДИПП
Более 1,7 тысячи рабочих мест появится в Кунцеве в рамках создания МПТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек смогут работать в административно-деловом центре на западе Москвы, которое возведут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда. Так, в обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья инвестор возведет в шаговой доступности от станции метро "Молодежная" административно-деловой центр, где будет сформировано более 1,7 тысячи новых рабочих мест", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
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Деловой центр будет входить в состав многофункционального комплекса на Ярцевой улице. Он будет состоять из офисной и жилой башен.
"Это уже второй офисный центр, который будет построен в Кунцеве по программе стимулирования создания мест приложения труда. В 2023 году город заключил с инвестором соглашение о возведении многофункционального делового комплекса вблизи станции метро "Кунцевская", — отметил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.
Он отметил, что с помощью реализации двух проектов в районе появится более 4,2 тысячи рабочих мест для офисных сотрудников.
По словам инвестора, программа создания мест приложения труда позволяет девелоперам обеспечивать москвичей комфортной и полноценной городской инфраструктурой, которая располагается в шаговой доступности от дома.
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Более 100 соглашений заключила Москва по программе создания МПТ
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Генеральный директор группы "Аквилон Москва" Дмитрий Рогатых отметил, что столичная программа создания мест приложения труда считается эффективным инструментом взаимовыгодного сотрудничества между инвесторами и городом.
Он пояснил, что кроме получения льготы по изменению вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых домов для девелоперов, это еще и стимул к созданию качественных инфраструктурных объектов, которые повышают уровень комфорта городской среды. Также они оказывают положительное влияние на коммерческую составляющую проектов.
Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила за четыре года почти все районы Москвы. Правительство столицы заключило свыше 100 соглашений с инвесторами. Они предполагают строительство более 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Это и новые промпредприятия, и логистические комплексы, а также офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Все это позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинВладислав Овчинский
 
 
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