https://ria.ru/20240627/krasnogorsk-1955859036.html

Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске

Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске - РИА Новости, 27.06.2024

Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске

В подмосковном Красногорске завершились работы по благоустройству Липовой рощи, они прошли по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:27

2024-06-27T14:27

2024-06-27T14:27

новости подмосковья

красногорск

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955854742_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_8fba93788a75f53d9d88de6e78cc20c5.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В подмосковном Красногорске завершились работы по благоустройству Липовой рощи, они прошли по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Липовая роща – это большая зона для полноценного отдыха и занятий спортом. Благоустройство данной территории было начато в 2021 году. За это время сделано многое: создана инфраструктура для исторически катающихся велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на данный момент полностью завершены все запланированные работы по дополнительному оснащению территории парковыми элементами. В лесопарке появились павильоны для посетителей и был проведен монтаж павильона для отдыха велосипедистов и большого павильона проката. Также провели освещение вдоль дорожек, которое обеспечивает достаточную безопасность в глубине парка вечером.

https://ria.ru/20240627/volokolamsk-1955817032.html

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красногорск, московская область (подмосковье), михаил хайкин