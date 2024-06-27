Рейтинг@Mail.ru
Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:27 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/krasnogorsk-1955859036.html
Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске
Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске - РИА Новости, 27.06.2024
Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске
В подмосковном Красногорске завершились работы по благоустройству Липовой рощи, они прошли по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:27
2024-06-27T14:27
новости подмосковья
красногорск
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955854742_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_8fba93788a75f53d9d88de6e78cc20c5.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В подмосковном Красногорске завершились работы по благоустройству Липовой рощи, они прошли по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Липовая роща – это большая зона для полноценного отдыха и занятий спортом. Благоустройство данной территории было начато в 2021 году. За это время сделано многое: создана инфраструктура для исторически катающихся велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на данный момент полностью завершены все запланированные работы по дополнительному оснащению территории парковыми элементами. В лесопарке появились павильоны для посетителей и был проведен монтаж павильона для отдыха велосипедистов и большого павильона проката. Также провели освещение вдоль дорожек, которое обеспечивает достаточную безопасность в глубине парка вечером.
https://ria.ru/20240627/volokolamsk-1955817032.html
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955854742_0:300:960:1020_1920x0_80_0_0_2aadab9a572182c7f1e6b424248969ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красногорск, московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиЛиповая роща в Красногорске
Липовая роща в Красногорске - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В подмосковном Красногорске завершились работы по благоустройству Липовой рощи, они прошли по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"Липовая роща – это большая зона для полноценного отдыха и занятий спортом. Благоустройство данной территории было начато в 2021 году. За это время сделано многое: создана инфраструктура для исторически катающихся велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Готовы к открытию два фельдшерско-акушерских пункта в Волоколамске - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Волоколамске
Вчера, 12:20
Он отметил, что на данный момент полностью завершены все запланированные работы по дополнительному оснащению территории парковыми элементами.
В лесопарке появились павильоны для посетителей и был проведен монтаж павильона для отдыха велосипедистов и большого павильона проката. Также провели освещение вдоль дорожек, которое обеспечивает достаточную безопасность в глубине парка вечером.
 
Новости ПодмосковьяКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала