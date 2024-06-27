https://ria.ru/20240627/krasnogorsk-1955859036.html
Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске
Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске - РИА Новости, 27.06.2024
Третий этап благоустройства Липовой рощи завершился в Красногорске
В подмосковном Красногорске завершились работы по благоустройству Липовой рощи, они прошли по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:27
2024-06-27T14:27
2024-06-27T14:27
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московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В подмосковном Красногорске завершились работы по благоустройству Липовой рощи, они прошли по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Липовая роща – это большая зона для полноценного отдыха и занятий спортом. Благоустройство данной территории было начато в 2021 году. За это время сделано многое: создана инфраструктура для исторически катающихся велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на данный момент полностью завершены все запланированные работы по дополнительному оснащению территории парковыми элементами. В лесопарке появились павильоны для посетителей и был проведен монтаж павильона для отдыха велосипедистов и большого павильона проката. Также провели освещение вдоль дорожек, которое обеспечивает достаточную безопасность в глубине парка вечером.
https://ria.ru/20240627/volokolamsk-1955817032.html
красногорск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В подмосковном Красногорске завершились работы по благоустройству Липовой рощи, они прошли по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"Липовая роща – это большая зона для полноценного отдыха и занятий спортом. Благоустройство данной территории было начато в 2021 году. За это время сделано многое: создана инфраструктура для исторически катающихся велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что на данный момент полностью завершены все запланированные работы по дополнительному оснащению территории парковыми элементами.
В лесопарке появились павильоны для посетителей и был проведен монтаж павильона для отдыха велосипедистов и большого павильона проката. Также провели освещение вдоль дорожек, которое обеспечивает достаточную безопасность в глубине парка вечером.