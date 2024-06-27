https://ria.ru/20240627/krasnogorsk-1955819892.html
В подмосковном Красногорске двое мужчин напали на ребенка
В подмосковном Красногорске двое мужчин напали на ребенка - РИА Новости, 27.06.2024
В подмосковном Красногорске двое мужчин напали на ребенка
Двое мужчин напали на ребенка в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:21
2024-06-27T12:21
2024-06-27T12:21
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двое мужчин напали на ребенка в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Двадцать пятого июня 2024 года на спортивной площадке рабочего поселка Нахабино городского округа Красногорск двое мужчин проявили агрессию в отношении мальчика. После один из них ударил ребенка по лицу, а другой высказал угрозы в его адрес", - говорится в сообщении. По факту хулиганских действий, совершенных в отношении десятилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html
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происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковном Красногорске двое мужчин напали на ребенка
СК по Московской области: в Красногорске двое мужчин напали на ребенка