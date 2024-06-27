https://ria.ru/20240627/krasnogorsk-1955819892.html

В подмосковном Красногорске двое мужчин напали на ребенка

В подмосковном Красногорске двое мужчин напали на ребенка - РИА Новости, 27.06.2024

В подмосковном Красногорске двое мужчин напали на ребенка

Двое мужчин напали на ребенка в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:21

2024-06-27T12:21

2024-06-27T12:21

происшествия

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двое мужчин напали на ребенка в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Двадцать пятого июня 2024 года на спортивной площадке рабочего поселка Нахабино городского округа Красногорск двое мужчин проявили агрессию в отношении мальчика. После один из них ударил ребенка по лицу, а другой высказал угрозы в его адрес", - говорится в сообщении. По факту хулиганских действий, совершенных в отношении десятилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)