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Президент Конго выразил заинтересованность в совместных проектах с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
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12:29 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/kongo-1955821664.html
Президент Конго выразил заинтересованность в совместных проектах с Россией
Президент Конго выразил заинтересованность в совместных проектах с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
Президент Конго выразил заинтересованность в совместных проектах с Россией
Республика Конго заинтересована в совместных проектах с российскими компаниями из гидроэнергетики, солнечной и атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:29
2024-06-27T12:29
республика конго
россия
дени сассу-нгессо
владимир путин
экономика
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Республика Конго заинтересована в совместных проектах с российскими компаниями из гидроэнергетики, солнечной и атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент страны Дени Сассу-Нгессо. "Сегодня утром мы провели переговоры с российскими компаниями, которые заинтересованы в реализации этих проектов. Это касается производства электроэнергии. Существуют огромные возможности гидроэнергетики, возможности солнечной энергетики и возможности гражданской атомной энергетики. Мы ведем переговоры с российскими компаниями по этим вопросам", - сказал Сассу-Нгессо. Он также добавил, что в ходе своего визита согласовал конкретные проекты с российскими энергетическими компаниями. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, президент Республики Конго сообщал, что в стране уже работает российская компания в сфере ядерной энергетики и электричества. При помощи этой компании планировалось построить 36 различных объектов, подстанций.
https://ria.ru/20240627/kongo-1955748511.html
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республика конго, россия, дени сассу-нгессо, владимир путин, экономика, в мире
Республика Конго, Россия, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Экономика, В мире
Президент Конго выразил заинтересованность в совместных проектах с Россией

Президент Конго: страна заинтересована в совместных с РФ энергетических проектах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Республика Конго заинтересована в совместных проектах с российскими компаниями из гидроэнергетики, солнечной и атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент страны Дени Сассу-Нгессо.
"Сегодня утром мы провели переговоры с российскими компаниями, которые заинтересованы в реализации этих проектов. Это касается производства электроэнергии. Существуют огромные возможности гидроэнергетики, возможности солнечной энергетики и возможности гражданской атомной энергетики. Мы ведем переговоры с российскими компаниями по этим вопросам", - сказал Сассу-Нгессо.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Глава Конго обсудил с "Лукойлом" участие компании в нефтепроектах страны
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Он также добавил, что в ходе своего визита согласовал конкретные проекты с российскими энергетическими компаниями.
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, президент Республики Конго сообщал, что в стране уже работает российская компания в сфере ядерной энергетики и электричества. При помощи этой компании планировалось построить 36 различных объектов, подстанций.
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Республика КонгоРоссияДени Сассу-НгессоВладимир ПутинЭкономикаВ мире
 
 
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