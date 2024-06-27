https://ria.ru/20240627/kongo-1955821664.html

Президент Конго выразил заинтересованность в совместных проектах с Россией

Президент Конго выразил заинтересованность в совместных проектах с Россией - РИА Новости, 27.06.2024

Президент Конго выразил заинтересованность в совместных проектах с Россией

Республика Конго заинтересована в совместных проектах с российскими компаниями из гидроэнергетики, солнечной и атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:29

2024-06-27T12:29

2024-06-27T12:29

республика конго

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дени сассу-нгессо

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Республика Конго заинтересована в совместных проектах с российскими компаниями из гидроэнергетики, солнечной и атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент страны Дени Сассу-Нгессо. "Сегодня утром мы провели переговоры с российскими компаниями, которые заинтересованы в реализации этих проектов. Это касается производства электроэнергии. Существуют огромные возможности гидроэнергетики, возможности солнечной энергетики и возможности гражданской атомной энергетики. Мы ведем переговоры с российскими компаниями по этим вопросам", - сказал Сассу-Нгессо. Он также добавил, что в ходе своего визита согласовал конкретные проекты с российскими энергетическими компаниями. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, президент Республики Конго сообщал, что в стране уже работает российская компания в сфере ядерной энергетики и электричества. При помощи этой компании планировалось построить 36 различных объектов, подстанций.

https://ria.ru/20240627/kongo-1955748511.html

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республика конго, россия, дени сассу-нгессо, владимир путин, экономика, в мире