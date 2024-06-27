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Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине
Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2024
Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что в четверг обсудит с российским лидером Владимиром Путиным пути украинского... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:14
2024-06-27T04:14
2024-06-27T04:36
специальная военная операция на украине
в мире
республика конго
украина
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владимир путин
дени сассу-нгессо
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что в четверг обсудит с российским лидером Владимиром Путиным пути украинского урегулирования."Завтра я проведу обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу (урегулированию украинского конфликта - ред.), мы будем искать мирные решения", - сказал конголезский лидер.Он добавил, что посещать Украину после визита в РФ не планирует, как это было в 2023 году, когда участники африканской мирной инициативы, к которой относится и Конго, сначала посетили Москву, а затем Киев."У меня нет полномочий привлекать нашу группу (участников африканской мирной инициативы - ред.), если это групповая работа. ... Это должно быть согласовано", - подчеркнул президент.Ранее на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Республика Конго, Украина, Россия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо
Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине
Президент Конго в четверг обсудит с Путиным урегулирование украинского конфликта