https://ria.ru/20240627/kompensatsiya-1955849062.html

"ИНТЕРСЭН-плюс" оформила компенсацию за перевозку для экспортеров онлайн

"ИНТЕРСЭН-плюс" оформила компенсацию за перевозку для экспортеров онлайн - РИА Новости, 27.06.2024

"ИНТЕРСЭН-плюс" оформила компенсацию за перевозку для экспортеров онлайн

Подмосковная "ИНТЕРСЭН-плюс" экспортирует продукцию на Филиппины с помощью совместного сервиса Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и Фонда поддержки... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:57

2024-06-27T13:57

2024-06-27T13:57

экономика

россия

филиппины

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подмосковная "ИНТЕРСЭН-плюс" экспортирует продукцию на Филиппины с помощью совместного сервиса Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО), став первой компанией, онлайн воспользовавшейся региональным софинансированием транспортно-логистических затрат для экспортных поставок, сообщает центр."Компания "ИНТЕРСЭН-плюс" воспользовалась данной поддержкой в онлайн-режиме. Это стало возможным за счет интеграции подмосковного электронного сервиса "Пять шагов для экспорта" и государственной цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении."Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с регионами по поддержке экспортеров. Совместными усилиями создаем благоприятные условия для развития несырьевого экспорта и повышения конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке. В прошлом году Московская область стала первым субъектом страны, с которым мы провели онлайн-интеграцию региональных и федеральных мер поддержки. Совместно с Подмосковьем мы продолжаем работать над тем, чтобы предпринимателям был доступен широкий спектр мер поддержки и услуг в одном окне", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Подмосковье активно развивает онлайн-сервисы для поддержки бизнеса, в том числе экспортеров региона. Так, в прошлом году благодаря интеграции с государственной цифровой платформой "Мой экспорт" РЭЦ был запущен сервис "Пять шагов для экспорта". Этот алгоритм упрощает путь компании при выходе на экспортные рынки. На сегодняшний день сервисом воспользовались уже более 1700 предприятий малого и среднего бизнеса. Среди них - производитель дезинфицирующих средств и упаковочных материалов для стерилизации "ИНТЕРСЭН-плюс", который сможет отправить свою продукцию в Филиппины. Эта компания первой воспользовалась региональной компенсацией затрат на транспортировку продукции, доступной в рамках онлайн-сервиса "Пять шагов для экспорта". Размер поддержки составил 80% от стоимости затрат на транспортировку по территории РФ", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Напомним, онлайн-сервис "Пять шагов для экспорта" - дорожная карта как для начинающих, так и для действующих экспортеров. Сервис помогает на всех этапах экспорта: выбор страны, поиск покупателей, заключение экспортного контракта, подготовка товара и логистика. А в разделе "Жизненные ситуации" представлены актуальные федеральные и региональные меры поддержки.Сервис расположен на подсистеме Инвестиционного портала Московской области, которая интегрирована с платформой "Мой экспорт" Российского экспортного центра.Поддержка экспортеров Подмосковья осуществляется в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240627/prodazhi-1955789719.html

https://ria.ru/20240626/vebinar-1955657084.html

россия

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, филиппины, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)