https://ria.ru/20240627/komi-1955767081.html

В РЖД рассказали о выплатах родственникам погибших и пострадавших в Коми

В РЖД рассказали о выплатах родственникам погибших и пострадавших в Коми - РИА Новости, 27.06.2024

В РЖД рассказали о выплатах родственникам погибших и пострадавших в Коми

Родственники погибших из-за схода вагонов в Коми получат страховую выплату 2,025 миллиона рублей и по два миллиона рублей дополнительно от самих РЖД,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:30

2024-06-27T09:30

2024-06-27T14:28

происшествия

воркута

новороссийск

владимир уйба

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Родственники погибших из-за схода вагонов в Коми получат страховую выплату 2,025 миллиона рублей и по два миллиона рублей дополнительно от самих РЖД, госпитализированные пострадавшие получат по одному миллиону рублей, остальные пострадавшие — по 500 тысяч рублей, сообщили РЖД. В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы десять человек. РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира. "Родственники погибших получат страховую выплату в размере два миллиона 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по два миллиона рублей от компании. Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по одному миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955729859.html

воркута

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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми 2024-06-27T09:30 true PT0M36S

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происшествия, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми