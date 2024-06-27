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В РЖД рассказали о выплатах родственникам погибших и пострадавших в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
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09:30 27.06.2024 (обновлено: 14:28 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/komi-1955767081.html
В РЖД рассказали о выплатах родственникам погибших и пострадавших в Коми
В РЖД рассказали о выплатах родственникам погибших и пострадавших в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
В РЖД рассказали о выплатах родственникам погибших и пострадавших в Коми
Родственники погибших из-за схода вагонов в Коми получат страховую выплату 2,025 миллиона рублей и по два миллиона рублей дополнительно от самих РЖД,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:30
2024-06-27T14:28
происшествия
воркута
новороссийск
владимир уйба
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Родственники погибших из-за схода вагонов в Коми получат страховую выплату 2,025 миллиона рублей и по два миллиона рублей дополнительно от самих РЖД, госпитализированные пострадавшие получат по одному миллиону рублей, остальные пострадавшие — по 500 тысяч рублей, сообщили РЖД. В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы десять человек. РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира. &quot;Родственники погибших получат страховую выплату в размере два миллиона 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по два миллиона рублей от компании. Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по одному миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей&quot;, — говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955729859.html
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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
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происшествия, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
В РЖД рассказали о выплатах родственникам погибших и пострадавших в Коми

Родственники погибших при сходе вагонов в Коми получат по 2,025 миллиона рублей

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Родственники погибших из-за схода вагонов в Коми получат страховую выплату 2,025 миллиона рублей и по два миллиона рублей дополнительно от самих РЖД, госпитализированные пострадавшие получат по одному миллиону рублей, остальные пострадавшие — по 500 тысяч рублей, сообщили РЖД.
В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 ВоркутаНовороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы десять человек. РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира.
«

"Родственники погибших получат страховую выплату в размере два миллиона 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по два миллиона рублей от компании. Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по одному миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении РЖД.

Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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ПроисшествияВоркутаНовороссийскВладимир УйбаРЖДСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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