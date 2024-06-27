https://ria.ru/20240627/kolonializm-1955901696.html
Медведев призвал решительно бороться с колониальными практиками
Медведев призвал решительно бороться с колониальными практиками - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев призвал решительно бороться с колониальными практиками
Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил о необходимости решительных действий мирового сообщества, чтобы искоренить современные... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:56
2024-06-27T16:56
2024-06-27T16:56
россия
дмитрий медведев
политика
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил о необходимости решительных действий мирового сообщества, чтобы искоренить современные колониальные практики. "Если Запад не признает равенства всех государств, то универсальным противоядием от его диктата способны стать только механизмы международного права. Чтобы искоренить современные колониальные практики, требуются решительные действия государств мирового сообщества", - сказал он на пленарном заседании ПМЮФ. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, политика, петербургский международный юридический форум
Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Петербургский международный юридический форум
Медведев призвал решительно бороться с колониальными практиками
Медведев: нужна работа мирового сообщества для искоренения колониальных практик
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил о необходимости решительных действий мирового сообщества, чтобы искоренить современные колониальные практики.
"Если Запад не признает равенства всех государств, то универсальным противоядием от его диктата способны стать только механизмы международного права. Чтобы искоренить современные колониальные практики, требуются решительные действия государств мирового сообщества", - сказал он на пленарном заседании ПМЮФ.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.