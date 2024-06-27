https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955963979.html
Дезинформация стала инструментом против миротворцев, заявил Колокольцев
Дезинформация стала инструментом против миротворцев, заявил Колокольцев - РИА Новости, 27.06.2024
Дезинформация стала инструментом против миротворцев, заявил Колокольцев
Дезинформация нередко выступает инструментом против миротворцев, проблематика противодействия ей становится более актуальной, заявил глава МВД России Владимир... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:27
2024-06-27T22:27
2024-06-27T22:27
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НЬЮ-ЙОРК, 27 июн - РИА Новости. Дезинформация нередко выступает инструментом против миротворцев, проблематика противодействия ей становится более актуальной, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ООН. "Все более актуальной становится проблематика противодействия дезинформации, ложным сведениям и данным, используемым с недружественными намерениями", - сказал он на саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН. "Такого рода информация, являясь частью пропагандистской работы деструктивных сил, нередко выступает инструментом, действующим против миротворцев, а также может повлечь разделение "голубых касок" на категории по надуманным предлогам", - отметил он. Колокольцев добавил, что руководство миссий может опираться именно на эти непроверенные сведения. "Общедоступные источники новостей и даже авторитетные СМИ не всегда могут гарантировать достоверность своих данных. Основываясь на таких источниках, миротворцы становятся заложниками дезинформации, что, в свою очередь, играет на руку недоброжелателям", - сказал он.
https://ria.ru/20240627/zhenschiny-1955959656.html
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россия, владимир колокольцев, оон, в мире
Россия, Владимир Колокольцев, ООН, В мире
Дезинформация стала инструментом против миротворцев, заявил Колокольцев
Глава МВД Колокольцев: дезинформация выступает инструментом против миротворцев
НЬЮ-ЙОРК, 27 июн - РИА Новости. Дезинформация нередко выступает инструментом против миротворцев, проблематика противодействия ей становится более актуальной, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ООН.
"Все более актуальной становится проблематика противодействия дезинформации, ложным сведениям и данным, используемым с недружественными намерениями", - сказал он на саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН.
"Такого рода информация, являясь частью пропагандистской работы деструктивных сил, нередко выступает инструментом, действующим против миротворцев, а также может повлечь разделение "голубых касок" на категории по надуманным предлогам", - отметил он.
Колокольцев добавил, что руководство миссий может опираться именно на эти непроверенные сведения.
"Общедоступные источники новостей и даже авторитетные СМИ не всегда могут гарантировать достоверность своих данных. Основываясь на таких источниках, миротворцы становятся заложниками дезинформации, что, в свою очередь, играет на руку недоброжелателям", - сказал он.