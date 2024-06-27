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Колокольцев обсудил с замгенсека ООН миротворческую деятельность МВД - РИА Новости, 27.06.2024
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02:12 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955736191.html
Колокольцев обсудил с замгенсека ООН миротворческую деятельность МВД
Колокольцев обсудил с замгенсека ООН миротворческую деятельность МВД - РИА Новости, 27.06.2024
Колокольцев обсудил с замгенсека ООН миротворческую деятельность МВД
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обсудил с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T02:12
2024-06-27T02:12
россия
владимир колокольцев
ирина волк
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в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обсудил с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих миссиях организации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Встреча прошла в штаб-квартире ООН. "Глава МВД России поблагодарил за приглашение принять участие в очередном саммите руководителей полицейских ведомств государств – членов Организации и возможность обсудить актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих миссиях ООН", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк. Кроме того, Колокольцев подчеркнул, что МВД России продолжает предпринимать необходимые меры по повышению эффективности миротворческих миссий и уровня подготовки полицейских миротворцев. При этом выполняются взятые на себя обязательства по обучению российских и зарубежных полицейских для участия в миротворческих операциях, на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России регулярно проводятся соответствующие курсы. Колокольцев отметил, что наша страна придерживается практического подхода к взаимодействию в правоохранительной сфере и считает неприемлемой политизацию международных механизмов кооперации в угоду сиюминутным необоснованным и политически мотивированным амбициям.
https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732774.html
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россия, владимир колокольцев, ирина волк, оон, в мире, нью-йорк (город)
Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, ООН, В мире, Нью-Йорк (город)
Колокольцев обсудил с замгенсека ООН миротворческую деятельность МВД

Колокольцев обсудил в Нью-Йорке деятельность полицейских в миссиях ООН

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обсудил с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих миссиях организации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Встреча прошла в штаб-квартире ООН.
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"Глава МВД России поблагодарил за приглашение принять участие в очередном саммите руководителей полицейских ведомств государств – членов Организации и возможность обсудить актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих миссиях ООН", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.
Кроме того, Колокольцев подчеркнул, что МВД России продолжает предпринимать необходимые меры по повышению эффективности миротворческих миссий и уровня подготовки полицейских миротворцев. При этом выполняются взятые на себя обязательства по обучению российских и зарубежных полицейских для участия в миротворческих операциях, на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России регулярно проводятся соответствующие курсы.
Колокольцев отметил, что наша страна придерживается практического подхода к взаимодействию в правоохранительной сфере и считает неприемлемой политизацию международных механизмов кооперации в угоду сиюминутным необоснованным и политически мотивированным амбициям.
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РоссияВладимир КолокольцевИрина ВолкООНВ миреНью-Йорк (город)
 
 
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