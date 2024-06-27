https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955736191.html

Колокольцев обсудил с замгенсека ООН миротворческую деятельность МВД

Колокольцев обсудил с замгенсека ООН миротворческую деятельность МВД - РИА Новости, 27.06.2024

Колокольцев обсудил с замгенсека ООН миротворческую деятельность МВД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обсудил с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T02:12

2024-06-27T02:12

2024-06-27T02:12

россия

владимир колокольцев

ирина волк

оон

в мире

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937358969_389:0:2767:1337_1920x0_80_0_0_1f28d2f98608db1bc9d61cc36c428b1f.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обсудил с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих миссиях организации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Встреча прошла в штаб-квартире ООН. "Глава МВД России поблагодарил за приглашение принять участие в очередном саммите руководителей полицейских ведомств государств – членов Организации и возможность обсудить актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих миссиях ООН", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк. Кроме того, Колокольцев подчеркнул, что МВД России продолжает предпринимать необходимые меры по повышению эффективности миротворческих миссий и уровня подготовки полицейских миротворцев. При этом выполняются взятые на себя обязательства по обучению российских и зарубежных полицейских для участия в миротворческих операциях, на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России регулярно проводятся соответствующие курсы. Колокольцев отметил, что наша страна придерживается практического подхода к взаимодействию в правоохранительной сфере и считает неприемлемой политизацию международных механизмов кооперации в угоду сиюминутным необоснованным и политически мотивированным амбициям.

https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732774.html

https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732451.html

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир колокольцев, ирина волк, оон, в мире, нью-йорк (город)