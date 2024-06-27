https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732774.html

Колокольцев заявил о попытках ряда стран исключить Россию из Интерпола

Колокольцев заявил о попытках ряда стран исключить Россию из Интерпола - РИА Новости, 27.06.2024

Колокольцев заявил о попытках ряда стран исключить Россию из Интерпола

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа в Нью-Йорке заявил о попытках ряда западных стран исключить РФ... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:31

2024-06-27T01:31

2024-06-27T01:53

россия

нью-йорк (город)

интерпол

владимир колокольцев

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа в Нью-Йорке заявил о попытках ряда западных стран исключить РФ из Интерпола в обход всех уставных документов организации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Глава МВД России поднял вопрос о проявлении русофобских настроений в мире и действий ряда стран по политизации существующих международных площадок. Наблюдаются попытки ряда западных государств исключить Российскую Федерацию из Интерпола в обход всех уставных документов Организации", - говорится в сообщении Волк.Согласно сообщению, также на встрече была затронута тема юридически необоснованного решения Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег о приостановке членства России в этой организации.

https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732451.html

россия

нью-йорк (город)

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россия, нью-йорк (город), интерпол, владимир колокольцев, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)