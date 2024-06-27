https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732774.html
Колокольцев заявил о попытках ряда стран исключить Россию из Интерпола
Колокольцев заявил о попытках ряда стран исключить Россию из Интерпола - РИА Новости, 27.06.2024
Колокольцев заявил о попытках ряда стран исключить Россию из Интерпола
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа в Нью-Йорке заявил о попытках ряда западных стран исключить РФ... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:31
2024-06-27T01:31
2024-06-27T01:53
россия
нью-йорк (город)
интерпол
владимир колокольцев
в мире
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа в Нью-Йорке заявил о попытках ряда западных стран исключить РФ из Интерпола в обход всех уставных документов организации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Глава МВД России поднял вопрос о проявлении русофобских настроений в мире и действий ряда стран по политизации существующих международных площадок. Наблюдаются попытки ряда западных государств исключить Российскую Федерацию из Интерпола в обход всех уставных документов Организации", - говорится в сообщении Волк.Согласно сообщению, также на встрече была затронута тема юридически необоснованного решения Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег о приостановке членства России в этой организации.
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россия, нью-йорк (город), интерпол, владимир колокольцев, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Нью-Йорк (город), Интерпол, Владимир Колокольцев, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев заявил о попытках ряда стран исключить Россию из Интерпола
Колокольцев: ряд западных стран пытаются исключить Россию из Интерпола