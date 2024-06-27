https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732451.html

Колокольцев призвал ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь

Колокольцев призвал ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 27.06.2024

Колокольцев призвал ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку со стороны организации ударам ВСУ по Крыму... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:29

2024-06-27T01:29

2024-06-27T04:27

специальная военная операция на украине

оон

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку со стороны организации ударам ВСУ по Крыму 23 июня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в штаб-квартире ООН встретился с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа... Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане", — говорится в заявлении Волк.Также министр выразил уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории России понесут неотвратимое наказание.Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955687610.html

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955731720.html

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955719391.html

россия

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оон, вооруженные силы украины, россия, республика крым, севастополь, владимир колокольцев, в мире, ирина волк