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В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов - РИА Новости, 27.06.2024
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07:59 27.06.2024 (обновлено: 12:43 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/kitoglav-1955754676.html
В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов
В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов - РИА Новости, 27.06.2024
В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов
В Московском зоопарке впервые открыли вольер китоглавов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:59
2024-06-27T12:43
хорошие новости
общество
москва
россия
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
московский зоопарк
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые открыли вольер китоглавов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Там проживает молодая пара крупных птиц средней высотой 1,2 метра с размахом крыльев до двух метров", — говорится в публикации. По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, китоглавов можно увидеть всего в нескольких зоопарках Европы, а в России эти редкие птицы появились впервые. "Пока здесь будет жить пара — самец и самка китоглава. Этот вид трудно размножается в неволе. Поэтому в новом вольере созданы все комфортные условия для пары и последующего выращивания птенцов", — добавил он. Вольер для китоглавов построили на старой территории, рядом с кругом катания. Он разделен на две части — зимнюю и летнюю, общая площадь — 350 квадратных метров. Поскольку эти птицы одиночки, самец и самка будут жить каждый в своей секции и встречаться в период размножения.
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общество, москва, россия, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Россия, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Московский зоопарк
В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов

В Московском зоопарке впервые в России экспонируются китоглавы

© Пресс-служба Московского зоопаркаКитоглав
Китоглав
© Пресс-служба Московского зоопарка
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые открыли вольер китоглавов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«
"Там проживает молодая пара крупных птиц средней высотой 1,2 метра с размахом крыльев до двух метров", — говорится в публикации.
По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, китоглавов можно увидеть всего в нескольких зоопарках Европы, а в России эти редкие птицы появились впервые.

Китоглав, или королевская цапля, — крупная птица из отряда пеликанообразных. Обитает на тропических болотах Восточной Африки. У китоглавов серые перья, белый живот и небольшой гребень из перьев на затылке, длинные тонкие ноги с большими пальцами. Наиболее заметная особенность — клюв, напоминающий по форме башмак. Большую голову поддерживает мощная шея. Сейчас в природе насчитывается всего около восьми тысяч особей китоглавов. Вид внесен в Международную Красную книгу как уязвимый.

"Пока здесь будет жить пара — самец и самка китоглава. Этот вид трудно размножается в неволе. Поэтому в новом вольере созданы все комфортные условия для пары и последующего выращивания птенцов", — добавил он.
Вольер для китоглавов построили на старой территории, рядом с кругом катания. Он разделен на две части — зимнюю и летнюю, общая площадь — 350 квадратных метров. Поскольку эти птицы одиночки, самец и самка будут жить каждый в своей секции и встречаться в период размножения.
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