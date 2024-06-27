https://ria.ru/20240627/kitoglav-1955754676.html

В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов

В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов - РИА Новости, 27.06.2024

В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов

В Московском зоопарке впервые открыли вольер китоглавов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T07:59

2024-06-27T07:59

2024-06-27T12:43

хорошие новости

общество

москва

россия

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

московский зоопарк

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые открыли вольер китоглавов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Там проживает молодая пара крупных птиц средней высотой 1,2 метра с размахом крыльев до двух метров", — говорится в публикации. По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, китоглавов можно увидеть всего в нескольких зоопарках Европы, а в России эти редкие птицы появились впервые. "Пока здесь будет жить пара — самец и самка китоглава. Этот вид трудно размножается в неволе. Поэтому в новом вольере созданы все комфортные условия для пары и последующего выращивания птенцов", — добавил он. Вольер для китоглавов построили на старой территории, рядом с кругом катания. Он разделен на две части — зимнюю и летнюю, общая площадь — 350 квадратных метров. Поскольку эти птицы одиночки, самец и самка будут жить каждый в своей секции и встречаться в период размножения.

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общество, москва, россия, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), московский зоопарк