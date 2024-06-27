В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов
В Московском зоопарке впервые в России экспонируются китоглавы
© Пресс-служба Московского зоопаркаКитоглав
© Пресс-служба Московского зоопарка
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые открыли вольер китоглавов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
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"Там проживает молодая пара крупных птиц средней высотой 1,2 метра с размахом крыльев до двух метров", — говорится в публикации.
По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, китоглавов можно увидеть всего в нескольких зоопарках Европы, а в России эти редкие птицы появились впервые.
Китоглав, или королевская цапля, — крупная птица из отряда пеликанообразных. Обитает на тропических болотах Восточной Африки. У китоглавов серые перья, белый живот и небольшой гребень из перьев на затылке, длинные тонкие ноги с большими пальцами. Наиболее заметная особенность — клюв, напоминающий по форме башмак. Большую голову поддерживает мощная шея. Сейчас в природе насчитывается всего около восьми тысяч особей китоглавов. Вид внесен в Международную Красную книгу как уязвимый.
"Пока здесь будет жить пара — самец и самка китоглава. Этот вид трудно размножается в неволе. Поэтому в новом вольере созданы все комфортные условия для пары и последующего выращивания птенцов", — добавил он.
Вольер для китоглавов построили на старой территории, рядом с кругом катания. Он разделен на две части — зимнюю и летнюю, общая площадь — 350 квадратных метров. Поскольку эти птицы одиночки, самец и самка будут жить каждый в своей секции и встречаться в период размножения.