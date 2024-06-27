https://ria.ru/20240627/kholera-1955840360.html

В Херсонской области работают эксперты по мониторингу за холерой

В Херсонской области работают эксперты по мониторингу за холерой - РИА Новости, 27.06.2024

В Херсонской области работают эксперты по мониторингу за холерой

Эксперты референс-центра по мониторингу за холерой работают в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:35

2024-06-27T13:35

2024-06-27T13:35

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Эксперты референс-центра по мониторингу за холерой работают в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в пророссийском подполье города Херсон сообщили РИА Новости, что два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается, но местные власти продолжают отрицать факт эпидемии. "Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория на базе КамАЗа, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой", - говорится в сообщении. Кроме того, увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно, уточнили в пресс-службе. В Республике Крым, в том числе на западном побережье, в районе впадения реки Днепр в Черное море, также увеличено количество мониторинговых точек, введен дополнительный мониторинг за безопасностью морской воды, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html

https://ria.ru/20240621/kholera-1954521836.html

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)