https://ria.ru/20240627/kholera-1955840360.html
В Херсонской области работают эксперты по мониторингу за холерой
В Херсонской области работают эксперты по мониторингу за холерой - РИА Новости, 27.06.2024
В Херсонской области работают эксперты по мониторингу за холерой
Эксперты референс-центра по мониторингу за холерой работают в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:35
2024-06-27T13:35
2024-06-27T13:35
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Эксперты референс-центра по мониторингу за холерой работают в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в пророссийском подполье города Херсон сообщили РИА Новости, что два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается, но местные власти продолжают отрицать факт эпидемии. "Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория на базе КамАЗа, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой", - говорится в сообщении. Кроме того, увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно, уточнили в пресс-службе. В Республике Крым, в том числе на западном побережье, в районе впадения реки Днепр в Черное море, также увеличено количество мониторинговых точек, введен дополнительный мониторинг за безопасностью морской воды, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html
https://ria.ru/20240621/kholera-1954521836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Херсонской области работают эксперты по мониторингу за холерой
В Херсонской области развернули дополнительную противоэпидемическую бригаду
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Эксперты референс-центра по мониторингу за холерой работают в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в пророссийском подполье города Херсон сообщили РИА Новости, что два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается, но местные власти продолжают отрицать факт эпидемии.
"Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория на базе КамАЗа, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой", - говорится в сообщении.
Кроме того, увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно, уточнили в пресс-службе.
В Республике Крым, в том числе на западном побережье, в районе впадения реки Днепр в Черное море, также увеличено количество мониторинговых точек, введен дополнительный мониторинг за безопасностью морской воды, отметили в ведомстве.