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Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2024
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14:17 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/khimki-1955855966.html
Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ
Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2024
Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:17
2024-06-27T14:17
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В ходе беседы ребята смогли задать главе интересующие вопросы, а также поделились своими планами. "В этом году у нас практически вдвое больше стобалльников. По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками", — цитирует пресс-служба Волошина. Среди химкинских школ, которые подготовили стобалльников: школа №1, лицеи №№12, 15, "Триумф", Аэрокосмический лицей, Химкинский лицей, "Перспектива", Центр образования "Золотой ключик", "Лига первых", "Наследие", НОЧУ "Современная школа". "Я спросил про секрет успеха. Как обычно секрет прост, то есть главное – хорошо выполнять свою работу и доводить все до конца. Я постараюсь следовать советам главы", — сказал выпускник школы "Триумф" Роман Субботин. 28 июня в школах Химок пройдут выпускные. В этом году со школой прощаются почти 1200 ребят.
https://ria.ru/20240607/blagoustroystvo-1951473936.html
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), единый государственный экзамен (егэ)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ

© Администрация городского округа ХимкиГлава городского округа Химки Дмитрий Волошин
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин
© Администрация городского округа Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе беседы ребята смогли задать главе интересующие вопросы, а также поделились своими планами.
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"В этом году у нас практически вдвое больше стобалльников. По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками", — цитирует пресс-служба Волошина.
Среди химкинских школ, которые подготовили стобалльников: школа №1, лицеи №№12, 15, "Триумф", Аэрокосмический лицей, Химкинский лицей, "Перспектива", Центр образования "Золотой ключик", "Лига первых", "Наследие", НОЧУ "Современная школа".
"Я спросил про секрет успеха. Как обычно секрет прост, то есть главное – хорошо выполнять свою работу и доводить все до конца. Я постараюсь следовать советам главы", — сказал выпускник школы "Триумф" Роман Субботин.
28 июня в школах Химок пройдут выпускные. В этом году со школой прощаются почти 1200 ребят.
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