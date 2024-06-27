https://ria.ru/20240627/khimki-1955855966.html
Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ
Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2024
Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:17
2024-06-27T14:17
2024-06-27T14:17
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812908375_0:57:745:476_1920x0_80_0_0_f580e5bfb75f8eb074bd33ae1c5e821d.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В ходе беседы ребята смогли задать главе интересующие вопросы, а также поделились своими планами. "В этом году у нас практически вдвое больше стобалльников. По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками", — цитирует пресс-служба Волошина. Среди химкинских школ, которые подготовили стобалльников: школа №1, лицеи №№12, 15, "Триумф", Аэрокосмический лицей, Химкинский лицей, "Перспектива", Центр образования "Золотой ключик", "Лига первых", "Наследие", НОЧУ "Современная школа". "Я спросил про секрет успеха. Как обычно секрет прост, то есть главное – хорошо выполнять свою работу и доводить все до конца. Я постараюсь следовать советам главы", — сказал выпускник школы "Триумф" Роман Субботин. 28 июня в школах Химок пройдут выпускные. В этом году со школой прощаются почти 1200 ребят.
https://ria.ru/20240607/blagoustroystvo-1951473936.html
https://ria.ru/20240515/stroitelstvo-1946234127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), единый государственный экзамен (егэ)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе беседы ребята смогли задать главе интересующие вопросы, а также поделились своими планами.
"В этом году у нас практически вдвое больше стобалльников. По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками", — цитирует пресс-служба Волошина.
Среди химкинских школ, которые подготовили стобалльников: школа №1, лицеи №№12, 15, "Триумф", Аэрокосмический лицей, Химкинский лицей, "Перспектива", Центр образования "Золотой ключик", "Лига первых", "Наследие", НОЧУ "Современная школа".
"Я спросил про секрет успеха. Как обычно секрет прост, то есть главное – хорошо выполнять свою работу и доводить все до конца. Я постараюсь следовать советам главы", — сказал выпускник школы "Триумф" Роман Субботин.
28 июня в школах Химок
пройдут выпускные. В этом году со школой прощаются почти 1200 ребят.