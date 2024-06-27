https://ria.ru/20240627/khimki-1955855966.html

Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ

Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2024

Волошин встретился со школьниками Химок, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:17

2024-06-27T14:17

2024-06-27T14:17

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812908375_0:57:745:476_1920x0_80_0_0_f580e5bfb75f8eb074bd33ae1c5e821d.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В ходе беседы ребята смогли задать главе интересующие вопросы, а также поделились своими планами. "В этом году у нас практически вдвое больше стобалльников. По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками", — цитирует пресс-служба Волошина. Среди химкинских школ, которые подготовили стобалльников: школа №1, лицеи №№12, 15, "Триумф", Аэрокосмический лицей, Химкинский лицей, "Перспектива", Центр образования "Золотой ключик", "Лига первых", "Наследие", НОЧУ "Современная школа". "Я спросил про секрет успеха. Как обычно секрет прост, то есть главное – хорошо выполнять свою работу и доводить все до конца. Я постараюсь следовать советам главы", — сказал выпускник школы "Триумф" Роман Субботин. 28 июня в школах Химок пройдут выпускные. В этом году со школой прощаются почти 1200 ребят.

https://ria.ru/20240607/blagoustroystvo-1951473936.html

https://ria.ru/20240515/stroitelstvo-1946234127.html

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), единый государственный экзамен (егэ)