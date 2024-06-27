https://ria.ru/20240627/kharkov-1955777517.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в четверг в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:55
2024-06-27T09:55
2024-06-27T09:55
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 9:03 (совпадает с мск). "В северной части Харькова был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале СМИ. Спустя некоторое время "Общественное" сообщило о еще одном взрыве в городе. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы