https://ria.ru/20240627/kartofel-1955788135.html
Астраханские аграрии приступили к сбору раннего картофеля
Астраханские аграрии приступили к сбору раннего картофеля - РИА Новости, 27.06.2024
Астраханские аграрии приступили к сбору раннего картофеля
Аграрии приступили к сбору урожая раннего картофеля в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:28
2024-06-27T10:28
2024-06-27T10:28
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Аграрии приступили к сбору урожая раннего картофеля в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "На полях главы фермерского хозяйства Евгения Ануфриева активно собирают урожай молодого картофеля. Под ранние сорта в КФХ (крестьянском фермерском хозяйстве - ред.) отвели 60 гектаров. В день отгружают более 75 тонн, а всего за сезон здесь планируют собрать 2,5 тысячи тонн картофеля", - написал он в своем Telegram-канале. Продукция расходится по всей России, но большей популярностью она пользуется в средней полосе, добавил губернатор. "Наш регион - безоговорочный лидер в ЮФО по выращиванию товарного картофеля. В стране занимаем пятое место", - отметил Бабушкин. По его данным, аграрии увеличили посевную площадь под картофель более чем на 200 гектаров. Этому способствует, в том числе, господдержка. В 2023 году астраханские сельхозтоваропроизводители получили в общей сложности более 1 миллиарда рублей на развитие отрасли по различным программам. В 2024 году сумма будет не меньше, заверил глава региона. Как уточнили в администрации губернатора, в 2023 году астраханские аграрии установили рекорд по сбору урожая. Он составил 2,5 миллиона тонн. Прирост по картофелю - 12%, по овощам - 10%. Объем внешней торговли картофелем вырос вдвое – до 17,3 тысячи тонн.
https://ria.ru/20240625/gruzooborot-1955398937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин
Астраханская область, Игорь Бабушкин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Аграрии приступили к сбору урожая раннего картофеля в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"На полях главы фермерского хозяйства Евгения Ануфриева активно собирают урожай молодого картофеля. Под ранние сорта в КФХ (крестьянском фермерском хозяйстве - ред.) отвели 60 гектаров. В день отгружают более 75 тонн, а всего за сезон здесь планируют собрать 2,5 тысячи тонн картофеля", - написал он в своем Telegram-канале.
Продукция расходится по всей России
, но большей популярностью она пользуется в средней полосе, добавил губернатор.
"Наш регион - безоговорочный лидер в ЮФО по выращиванию товарного картофеля. В стране занимаем пятое место", - отметил Бабушкин.
По его данным, аграрии увеличили посевную площадь под картофель более чем на 200 гектаров. Этому способствует, в том числе, господдержка. В 2023 году астраханские сельхозтоваропроизводители получили в общей сложности более 1 миллиарда рублей на развитие отрасли по различным программам. В 2024 году сумма будет не меньше, заверил глава региона.
Как уточнили в администрации губернатора, в 2023 году астраханские аграрии установили рекорд по сбору урожая. Он составил 2,5 миллиона тонн. Прирост по картофелю - 12%, по овощам - 10%. Объем внешней торговли картофелем вырос вдвое – до 17,3 тысячи тонн.